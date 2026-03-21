Carlos Alcaraz ha superato Joao Fonseca con un doppio 6‑4 nel secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il numero uno del mondo ha elogiato il talento del giovane brasiliano e gli ha offerto un consiglio costruttivo, sottolineando l’importanza dell’esperienza e della scelta tattica.

L'ambiente del match e il rispetto per Fonseca

Alcaraz ha evidenziato come il pubblico fosse a favore di Fonseca, definendo l'atmosfera "fantastica" e "incredibile" per un secondo turno di un Masters 1000. Ha voluto mostrare il suo gioco migliore, mantenendo concentrazione e non facendosi distrarre dal tifo.

Il talento di Fonseca e il consiglio di Alcaraz

Alcaraz si è detto sorpreso dal gioco dell'avversario, dalla capacità di Fonseca di colpire vincenti da fondocampo "dal nulla", anche da palle non potenti o tagliate. Ha riconosciuto che, diversamente da altri tennisti, contro Fonseca è difficile rientrare nel punto, attribuendogli "grandi colpi" e "tantissima potenza".

Alcaraz ha poi offerto un consiglio basato sulla propria esperienza. Ha ricordato il suo esordio nel circuito contro "il miglior giocatore del pianeta" (Nadal a Madrid), un'esperienza formativa che gli fornì il feedback per migliorare. È convinto che Fonseca e il suo team ricavino dati utili per gli allenamenti, focalizzandosi su miglioramenti e gestione delle situazioni.

Il suggerimento principale è "imparare a scegliere l’opzione corretta", evitando errori su colpi facili per scelte inadeguate. Alcaraz prevede un rapido miglioramento per Fonseca, grazie all'esperienza contro i numeri uno e due del mondo.

La performance di Alcaraz è stata una brillante dimostrazione tattica. Ha dominato l'incontro, vincendo con un doppio 6‑4 in 95 minuti e mostrando controllo e precisione.