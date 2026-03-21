Il Gran Premio del Brasile di MotoGP a Goiânia vedrà qualifiche e Sprint Race disputarsi tra il pomeriggio e la serata europea di sabato 21 marzo. Sarà un appuntamento incerto, soprattutto a causa del meteo, che ha già condizionato le pre-qualifiche del giorno precedente, costringendo svariati nomi di grido a impegnarsi nella tagliola del Q1.

Meteo incerto: Bezzecchi a rischio nel Q1

Le condizioni atmosferiche di ieri hanno sparigliato le carte, costringendo diversi protagonisti al Q1. Tra questi Marco Bezzecchi, inavvicinabile a Buriram, ma finito nelle retrovie nelle pre-qualifiche brasiliane, rischia di trovarsi in una posizione penalizzante in griglia, con possibili ripercussioni sull’intero weekend.

Ducati in ripresa, ma il meteo può cambiare tutto

Da quanto emerso ieri, Ducati sembra in forma, meglio rispetto alla Thailandia. In condizioni normali il favorito sarebbe Marc Marquez. Tuttavia, non c’è alcuna garanzia che qualifiche e Sprint si svolgano sull’asciutto. In caso di pioggia, attenzione a Johann Zarco e all’imprevedibile Toprak Razgatlioglu, che ha mostrato il suo talento nelle prove di ieri.

Nel frattempo, Pedro Acosta ha dimostrato di poter essere un serio pretendente al titolo. La sua candidatura iridata può e deve essere portata avanti a prescindere dal contesto, viceversa, mancherebbe l’indispensabile continuità per essere un credibile Campione del Mondo. Così come lo è stato, per due volte, Francesco Bagnaia.

A questo giro il piemontese non avrà l’impaccio del Q1, è già qualcosa.

Goiânia: un contesto esotico e imprevedibile

In generale, bisogna aspettarsi l’inaspettato. Qualsiasi valutazione dovrà tener conto del contesto dei piloti. Goiânia appare un habitat esotico, spartano e particolarmente sui generis. Se a questo si aggiungono condizioni ambientali eterodosse, il weekend diventa ancora più imprevedibile.

Il ritorno della MotoGP in Brasile: storia e programma

Il Gran Premio del Brasile 2026 si svolge all’Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia, dal 20 al 22 marzo, segnando il ritorno della MotoGP in Brasile dopo ventidue anni, l’ultima edizione fu nel 2004 a Jacarepaguá. Il circuito di Goiânia torna così nel calendario mondiale dopo le edizioni tra 1987 e 1989. Sabato 21 marzo le qualifiche inizieranno alle 10:50 locali, mentre la Sprint Race è prevista per le 15:00.