La Serie A di basket si prepara a una domenica di grande intensità, con la ventitreesima giornata della regular season 2025-2026 che vedrà tutte le squadre impegnate in un'unica, avvincente maratona. Il calendario prevede incontri distribuiti dal pomeriggio fino alla sera, offrendo agli appassionati una vera e propria maratona di pallacanestro.

Il programma si aprirà alle ore 16:00 all’Unipol Forum di Assago, dove l’Olimpia Milano ospiterà la Dinamo Sassari, in quello che si preannuncia uno dei match clou della giornata. A seguire, alle 17:00, la Pallacanestro Trieste affronterà l’Umana Reyer Venezia.

Alle 17:30, la Bertram Derthona Tortona sarà opposta all’Acqua San Bernardo Cantù. Alle 18:00 la Germani Brescia farà visita alla Dolomiti Energia Trentino. Alle 18:15 la Guerri Napoli sfiderà l’Openjobmetis Varese. Infine, alle 18:30, la Nutribullet Treviso ospiterà la Vanoli Cremona. Ogni match di questa giornata unica assume un peso specifico notevole per gli obiettivi stagionali.

Il grande derby emiliano chiude la giornata

Il culmine della domenica sarà il derby emiliano, posticipo delle 19:30, che vedrà l’Unahotels Reggio Emilia e la Virtus Bologna affrontarsi. Questa è una delle sfide più sentite e attese del calendario. La Virtus Bologna, con le sue ambizioni di vertice, sarà chiamata a una prova di forza contro una Reggio Emilia determinata a sfruttare il fattore campo.

Il confronto tra queste due formazioni promette grande intensità e giocate spettacolari, rendendo il finale di giornata imperdibile.

La formula della giornata unica

La concentrazione degli incontri della Serie A Unipol 2025-2026 in un'unica giornata domenicale si conferma una formula organizzativa vincente. Questa programmazione, distribuita dal pomeriggio fino a tarda sera, permette agli appassionati una vera e propria immersione nel mondo del basket. L'approccio valorizza lo spettacolo del campionato e amplifica l’attenzione mediatica, offrendo ai tifosi il grande basket italiano. La giornata unica rende ogni sfida ancora più cruciale per la classifica e le aspirazioni delle squadre.