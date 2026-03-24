Anna Trocker ha conquistato i suoi primi punti in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, brillando nello slalom speciale femminile delle Finali di Lillehammer, Norvegia. L'azzurra ha recuperato sei posizioni nella seconda manche, chiudendo al nono posto: un risultato che la proietta tra le grandi del circuito internazionale.

L'emozione di Trocker era palpabile al termine della gara. Ai microfoni ha dichiarato: «È stata una gara veramente fantastica, sono molto contenta di come ho sciato questa seconda manche, peccato un po’ l’ultimo errore, però sono molto contenta di questa gara».

Riguardo al tracciato, ha aggiunto: «Uno slalom davvero lungo, ma mi sono divertita. Preferisco le tracciature più filanti, ma si deve andare forte anche quando gira di più».

Un percorso di crescita e nuove sfide

Il nono posto a Lillehammer segna un ulteriore passo nella carriera di Anna Trocker. Già campionessa del mondo junior anche tra le porte larghe, l'atleta ha annunciato la sua partecipazione al gigante, dichiarando: «Faccio anche il gigante domani, quindi proverò a fare del mio meglio». Tale scelta sottolinea la sua ambizione e la volontà di misurarsi ai massimi livelli, confermandone il talento nello sci alpino mondiale.

I successi ai Mondiali Junior e l'approdo nel circuito maggiore

Ai Mondiali Junior di Narvik, Norvegia, Anna Trocker (classe 2008) ha ottenuto risultati di rilievo.

Ha conquistato la medaglia d’oro sia nello slalom speciale che nel gigante, un'impresa storica per lo sci italiano, prima doppietta tecnica a livello giovanile. A questi successi si aggiunge un argento nella combinata a squadre, consolidandola come una delle promesse più brillanti del movimento azzurro.

I trionfi giovanili hanno convinto i tecnici a darle fiducia in Coppa del Mondo. Con i primi punti raccolti, Anna Trocker si prepara ad affrontare nuove sfide tra le grandi, puntando a migliorare i risultati e consolidare la sua presenza nell'élite mondiale.