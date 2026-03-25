La Savino Del Bene Scandicci si è riportata in vantaggio nella semifinale dei play-off di Serie A1 femminile, superando la Vero Volley Milano nel terzo set con il punteggio di 25-22. La vittoria, ottenuta sul proprio campo, permette alle toscane di condurre la serie, dimostrando determinazione in un incontro cruciale.

Il terzo parziale si è aperto con un'intensa fase di botta e risposta. Milano ha iniziato con decisione, spinta dalle giocate di Piva e Danesi. La Scandicci ha risposto prontamente grazie alla potenza offensiva di Antropova e alla solidità di Nwakalor, mantenendo il set in equilibrio fin dalle prime battute.

La fase centrale del set ha visto continui cambi di fronte. Per la Vero Volley Milano, Egonu si è distinta con attacchi potenti e precisi, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Dall'altra parte, Antropova ha guidato le toscane con colpi decisi e un ace fondamentale, che ha segnato il suo ventesimo punto personale e ha spinto Scandicci verso il finale di set.

Il finale del parziale è stato combattuto punto a punto. È stata ancora una volta Antropova a chiudere la frazione con una parallela vincente da seconda linea, sancendo il 25-22 finale e regalando alle sue compagne un meritato vantaggio nella serie. Questo successo ha non solo riportato Scandicci in testa, ma ha anche rafforzato la fiducia della squadra.

Le atlete in evidenza

Nel corso della partita, diverse atlete hanno brillato. Per la Savino Del Bene Scandicci, Antropova si è confermata determinante, eccellendo sia in attacco con la sua potenza, sia a muro, arginando le offensive avversarie. Il suo contributo è stato cruciale per l'esito del set.

Per la Vero Volley Milano, Piva ed Egonu sono state le figure di spicco, con una serie di attacchi vincenti e una difesa attenta che hanno tenuto la squadra aggrappata al set. Da segnalare anche l'apporto di Nwakalor e Weitzel per Scandicci, autrici di punti importanti nei momenti più delicati. Il pubblico di casa ha fornito un supporto costante, contribuendo a creare un'atmosfera di grande intensità agonistica.

Il cammino di Scandicci nei play-off

La vittoria nel terzo set assume un'importanza strategica per la Savino Del Bene Scandicci, che ora si trova in vantaggio nella serie e si avvicina con maggiore concretezza all'obiettivo della finale. La squadra toscana ha dimostrato, nel corso di tutta la stagione, una grande solidità e una costante capacità di esprimere un gioco di alto livello, confermandosi tra le formazioni di punta del campionato di Serie A1 femminile.

Il confronto con la Vero Volley Milano si sta rivelando particolarmente equilibrato e avvincente. Entrambe le squadre hanno mostrato di possedere le qualità per esprimere un gioco di eccellenza e per ribaltare l'inerzia della partita in più occasioni, rendendo ogni incontro imprevedibile. La serie è destinata a proseguire con almeno un altro match, che si preannuncia altrettanto combattuto e ricco di emozioni, promettendo spettacolo fino all'ultimo punto.