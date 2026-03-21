Al Hard Rock Stadium di Miami, l'attesa per il secondo turno dell'ATP Masters 1000 tra Carlos Alcaraz e João Fonseca è palpabile, sebbene il programma abbia subito una significativa variazione. L'incontro, inizialmente previsto in un altro slot, vedrà ora il suo avvio al termine della sfida tra Cocciaretto e Gauff, ma non prima della mezzanotte italiana (le 24.00), a seguito dello spostamento del match Sabalenka-Li sul campo Butch Buchholz. Questa modifica aggiunge un elemento di suspense a una delle partite più intriganti di questa fase del torneo.

Il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, giunge in Florida con un chiaro obiettivo di riscatto. Reduce da una sorprendente sconfitta in semifinale a Indian Wells contro Daniil Medvedev, con il punteggio di 6-3, 7-6, lo spagnolo ha interrotto la sua striscia di vittorie stagionali. Quella contro il russo è stata infatti la sua prima battuta d'arresto del 2026, un anno che lo aveva visto trionfare agli Australian Open e conquistare l'ATP 500 di Doha. A Miami, Alcaraz cercherà di ritrovare la sua forma migliore e proseguire il cammino verso un nuovo titolo, dimostrando la sua leadership nel circuito.

La sfida di João Fonseca

Dall'altra parte della rete, il giovane e promettente João Fonseca si prepara a un test di altissimo livello.

Dopo aver superato Fabian Maroszan al primo turno con un solido 6-4, 3-6, 6-2, il talento brasiliano, attualmente numero 39 del mondo, si appresta ad affrontare per la prima volta in carriera il numero uno del mondo in un match ufficiale. Fonseca ha già dimostrato il suo valore a Indian Wells, dove ha ceduto solo al tie-break contro Jannik Sinner negli ottavi di finale, in una partita combattuta e avvincente durata poco più di due ore. Questo incontro rappresenta per lui un'occasione cruciale per misurare la propria evoluzione e consolidare la sua presenza nel circuito, a un anno dalla sua "esplosione" che lo ha portato alla ribalta internazionale. La sua vittoria al debutto contro Maroszan ha ulteriormente consolidato la sua presenza nel tabellone principale del Miami Open.

Dettagli organizzativi e copertura in diretta

L'incontro tra Alcaraz e Fonseca è destinato ad aprire la sessione serale del terzo giorno di gare. L'inizio è fissato non prima delle 19.00 ora locale, corrispondenti alla mezzanotte italiana. Gli appassionati potranno seguire ogni singolo punto della sfida grazie alla diretta testuale offerta da OA Sport, che garantirà aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna emozione di questo attesissimo confronto nel cuore della Florida.