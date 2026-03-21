Jasmine Paolini ha conquistato il terzo turno del prestigioso torneo WTA 1000 di Miami, superando in una sfida combattuta la statunitense Taylor Townsend. L'incontro, svoltosi in Florida, ha visto la tennista italiana, accreditata come testa di serie numero sette, imporsi in tre set con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2, al termine di un'ora e tre quarti di gioco intenso.

Nel primo set, è stata Paolini a prendere l'iniziativa, ottenendo il primo break nel sesto game. Tuttavia, Townsend ha reagito prontamente con un immediato controbreak. L'azzurra non si è scoraggiata e ha strappato nuovamente il servizio all'avversaria nell'ottavo gioco, portandosi sul 5-3.

Nel game successivo, la tennista italiana ha dovuto annullare due palle break prima di capitalizzare la terza occasione, chiudendo la frazione sul 6-3 dopo quaranta minuti di gioco.

La reazione di Townsend nel secondo set

La seconda frazione ha visto un inizio equilibrato, con Paolini che ha mancato un'opportunità di break point. Dall'1-1, però, la statunitense Townsend ha decisamente preso il controllo del match, dominando gli scambi. Ha conquistato il servizio dell'italiana per ben due volte, nel quarto e nel sesto game, chiudendo il set con un perentorio 6-1 in soli trenta minuti e ristabilendo la parità nell'incontro.

Nel set decisivo, Paolini ha dimostrato grande determinazione, partendo subito forte e ottenendo un break cruciale nel secondo game.

Townsend ha avuto la possibilità di un immediato controbreak, ma non è riuscita a sfruttarla, permettendo all'azzurra di allungare sul 3-0. L'italiana ha mantenuto il vantaggio acquisito senza particolari difficoltà e, nell'ottavo gioco, ha strappato ancora una volta il servizio alla statunitense, sigillando la vittoria con un 6-2 in trentacinque minuti e accedendo così al turno successivo.

Analisi statistiche e il percorso nel torneo

Le statistiche dell'incontro hanno evidenziato un equilibrio nei punti totali vinti, con entrambe le giocatrici a quota 75. Tuttavia, Jasmine Paolini si è dimostrata più cinica e risoluta nei momenti chiave: ha convertito quattro delle sei palle break avute a disposizione e ha annullato sei delle nove occasioni concesse a Townsend.

La statunitense, dal canto suo, ha messo a segno più ace (cinque contro tre), non ha commesso doppi falli e ha registrato percentuali leggermente superiori sia sulla prima di servizio (63% contro 62%) sia sulla seconda (59% contro 56%).

Al terzo turno, Jasmine Paolini si preparava ad affrontare la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e l'ucraina Dayana Yastremska. Il torneo di Miami si è rivelato un banco di prova significativo per l'azzurra, che ha continuato a mostrare una costante crescita nel circuito internazionale.

Paolini ai quarti di finale: la vittoria su Osaka

Il percorso di Jasmine Paolini a Miami è proseguito con successo. Nelle fasi successive del torneo, l'italiana ha confermato la sua solidità, culminata nella vittoria in tre set contro la giapponese Naomi Osaka.

Questo successo le ha permesso di raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale in questo prestigioso appuntamento. Paolini ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando: "Sono davvero felice. È fantastico giocare queste partite contro queste giocatrici". Ha inoltre sottolineato l'importanza della fiducia derivante dai risultati ottenuti nella stagione precedente, tra cui le finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon, che le infondono la giusta sicurezza per affrontare le sfide attuali.