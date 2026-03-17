Il difensore del Napoli, Sam Beukema, ha espresso le sue considerazioni in vista dell'importante trasferta di Cagliari, sottolineando la necessità di concludere positivamente il ciclo di partite che precede la sosta per le Nazionali. "Sappiamo l'importanza della gara a Cagliari e vogliamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta per le Nazionali. Stiamo preparando questa sfida con l'obiettivo di vincerla. Il nostro approccio è partita dopo partita, e il traguardo finale resta la qualificazione in Champions League", ha dichiarato il calciatore olandese.

L'analisi della vittoria contro il Lecce e le aree di miglioramento

Beukema ha poi analizzato la recente vittoria in rimonta contro il Lecce, ponendo l'accento sull'importanza cruciale delle palle inattive. "Loro hanno sbloccato il risultato per primi e siamo consapevoli di dover migliorare la nostra gestione delle palle inattive, fondamentali sia in fase offensiva, per concretizzare le occasioni, sia in quella difensiva, per evitare pericoli. Nel secondo tempo, la differenza è stata evidente: abbiamo conquistato più seconde palle e trovato maggiori spazi. Avremmo potuto segnare altri gol, ma siamo comunque soddisfatti del risultato ottenuto", ha spiegato il difensore.

L'adattamento alla difesa a tre e la pressione di un grande club

Riguardo al suo ruolo all'interno della difesa a tre, Beukema ha illustrato il suo percorso di adattamento: "Mi piace giocare anche in questo modulo, perché mi permette di diventare un calciatore sempre più completo e sto assimilando ogni giorno meglio le dinamiche del ruolo di braccetto. Quando si arriva in un grande club come il Napoli, la pressione è una costante. Ho avuto esperienze significative a Bologna, una piazza altrettanto appassionata, dove ho vinto la Coppa Italia e giocato in Champions, maturando già un certo bagaglio internazionale. Tuttavia, qui a Napoli, la pressione è decisamente maggiore; l'imperativo è cercare di vincere sempre".

Il sogno Mondiale e la totale concentrazione sul Napoli

Infine, toccando il tema dei Mondiali, Beukema ha condiviso le sue aspirazioni: "Giocare per l'Olanda sarebbe un sogno che si realizza, ma in questo momento la mia concentrazione è interamente rivolta al Napoli. Le prossime partite sono di vitale importanza per me, e solo in seguito valuteremo le opportunità legate alla nazionale".

Il contesto del ciclo pre-sosta e la sfida di Cagliari

Il Napoli si appresta ad affrontare un periodo particolarmente intenso, caratterizzato da un susseguirsi di impegni ravvicinati tra campionato e competizioni europee. La prossima sosta per le Nazionali segnerà un'interruzione in un ciclo di gare che potrebbe rivelarsi determinante per le sorti della stagione, sia in termini di classifica che per l'equilibrio psicofisico della squadra.

In questo scenario, la trasferta in Sardegna contro il Cagliari assume un valore strategico non indifferente, non solo per la conquista dei tre punti, ma anche per mantenere alto il ritmo e consolidare la fiducia in vista dei futuri appuntamenti cruciali.