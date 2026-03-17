Carlos Alcaraz si posiziona saldamente in testa al Prize Money Ranking, la prestigiosa classifica che monitora i premi in denaro incassati dai tennisti grazie ai loro risultati sul campo. Lo spagnolo ha accumulato un impressionante totale di 3,67 milioni di dollari statunitensi nei primi due mesi e mezzo di questa stagione. Questo notevole bottino è il frutto di prestazioni eccezionali in diversi tornei di alto livello: ha guadagnato 4,15 milioni di dollari australiani con la sua affermazione agli Australian Open, ha aggiunto 530.000 dollari grazie al successo all’ATP 500 di Doha e ha incassato ulteriori 340.000 dollari per aver raggiunto la semifinale nel prestigioso Masters 1000 di Indian Wells.

Immediatamente alle sue spalle, occupando la seconda posizione, troviamo l'italiano Jannik Sinner, che ha registrato guadagni per 2,09 milioni di dollari statunitensi. Anche per Sinner, i premi derivano da risultati di grande rilievo: il trionfo al Masters 1000 di Indian Wells gli ha fruttato un assegno di 1,15 milioni di dollari, mentre la semifinale raggiunta sul cemento di Melbourne gli ha garantito 1,25 milioni di dollari australiani. A questi si aggiungono i 77.625 euro ottenuti per aver raggiunto i quarti di finale nel torneo di Doha.

La classifica dei tennisti più remunerati prosegue con una serie di nomi di spicco del circuito mondiale, a dimostrazione della competitività e dei consistenti montepremi in palio.

Al terzo posto si colloca il russo Daniil Medvedev, con un totale di 1,76 milioni di dollari. Seguono a breve distanza l'australiano Alex de Minaur e il tedesco Alexander Zverev, entrambi con 1,55 milioni di dollari. Il fuoriclasse serbo Novak Djokovic si attesta a 1,54 milioni di dollari. La top ten è completata da altri talenti emergenti e affermati: Ben Shelton (1,15 milioni di dollari), Felix Auger‑Aliassime (1,13 milioni di dollari), Taylor Fritz (1,04 milioni di dollari) e Jakub Mensik (943.000 dollari).

Alcaraz in vetta: Miami non scalfisce il primato

La posizione di leadership di Carlos Alcaraz nel Prize Money Ranking si conferma solida e difficilmente intaccabile, anche in vista dell'imminente Masters 1000 di Miami.

Persino nell'ipotetico scenario in cui lo spagnolo dovesse subire una sconfitta al primo turno e, contemporaneamente, Jannik Sinner dovesse trionfare nel prestigioso torneo, Alcaraz manterrebbe comunque il comando della classifica. Il significativo margine di vantaggio accumulato gli garantirebbe infatti di conservare il primato, anche qualora l'altoatesino raggiungesse un totale di 3,21 milioni di dollari con una eventuale vittoria a Miami.

Aggiornamenti sul Prize Money Ranking

I dati più recenti, con un aggiornamento al 16 marzo 2026, delineano un quadro chiaro delle posizioni ai vertici del tennis mondiale per quanto riguarda i guadagni. Carlos Alcaraz è confermato in prima posizione nel Prize Money Ranking, con un totale complessivo di 3.641.920 dollari statunitensi.

Jannik Sinner lo segue da vicino con 2.073.635 dollari, una somma che include anche i proventi derivanti dalle sue partecipazioni nelle competizioni di doppio, pari a 9.755 dollari. Queste cifre sono pienamente in linea con la graduatoria principale e mostrano Daniil Medvedev con 1.740.030 dollari, Alexander Zverev con 1.606.280 dollari e Novak Djokovic con 1.559.555 dollari, consolidando le loro rispettive posizioni ai vertici di questa importante classifica economica del tennis.