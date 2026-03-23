I criteri di qualificazione per il torneo olimpico di squash ai Giochi di Los Angeles 2028 sono stati ufficialmente approvati dal Comitato Olimpico Internazionale, segnando un momento storico per la disciplina che farà il suo debutto olimpico. La competizione vedrà la partecipazione di trentadue atleti in totale, equamente divisi tra sedici uomini e sedici donne. Questa quota include due posti riservati al Paese ospitante e due quote universali.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) potrà qualificare un massimo di due atleti per genere. I pass olimpici saranno assegnati nominalmente ai singoli atleti, che si contenderanno i titoli nel singolare maschile e femminile.

I primi cinque posti per ciascuna categoria saranno attribuiti tramite i Campionati Continentali; per l'Europa, i due posti andranno ai vincitori delle medaglie d'oro ai Giochi Europei di Istanbul, in programma nel giugno 2027.

Qualificazione tramite ranking e torneo finale

Oltre ai Campionati Continentali, otto pass per genere verranno assegnati attraverso il ranking mondiale aggiornato al 22 maggio 2028. Due nazioni potranno ottenere un secondo pass olimpico se il loro secondo atleta meglio piazzato rientra nella top 50 della classifica. L'ultimo posto disponibile per ciascuna categoria sarà determinato dal Torneo Finale di Qualificazione Olimpica, che si terrà dal 6 al 10 giugno 2028. A questo torneo parteciperanno gli atleti meglio classificati tra i primi ventiquattro Paesi non ancora qualificati; il vincitore otterrà l'accesso ai Giochi.

Il sistema di qualificazione è stato elaborato congiuntamente dalla World Squash Federation e dalla Professional Squash Association. L'obiettivo è garantire un equilibrio ottimale tra la presenza dei migliori atleti a livello globale e la rappresentanza del maggior numero possibile di Comitati Olimpici Nazionali. Le gare di squash si svolgeranno presso il Comcast Squash Center agli Universal Studios di Los Angeles.

Dettagli sul sistema di accesso olimpico

Il percorso di qualificazione si articola in cinque principali vie: i Giochi Continentali, la quota per il Paese ospitante, il ranking mondiale, i posti di universalità e il torneo finale di qualificazione. I Giochi Continentali che assegneranno i pass includono gli Asian Games (Nagoya, Giappone, settembre-ottobre 2026), gli African Games (Cairo, Egitto, gennaio-febbraio 2027), i Pan-American Games (Lima, Perù, luglio-agosto 2027) e i Pacific Games (Pirae, Tahiti, luglio-agosto 2027), oltre ai già menzionati Giochi Europei di Istanbul.

Gli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante, avranno diritto ad almeno un posto per genere, soggetto a specifiche condizioni.

Zena Wooldridge, presidente della World Squash Federation, ha dichiarato: “Siamo molto consapevoli della grande suspense e attesa tra atleti, allenatori e federazioni riguardo al sistema di qualificazione olimpica dello squash, che riflette l’entusiasmo di tutta la comunità per il debutto olimpico della disciplina. Per molti, il sogno olimpico oggi sembra più vicino”.