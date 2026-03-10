Francesco Cecon ha raggiunto un traguardo atteso: il ventiquattrenne friulano ha conquistato i suoi primi punti in Coppa del Mondo di salto con gli sci, piazzandosi ventiquattresimo nella seconda gara del weekend di Lahti, in Finlandia. Questo risultato segna un momento di svolta nella sua carriera.

Un weekend convincente in Finlandia

Il fine settimana di gare a Lahti ha visto Cecon distinguersi con una prestazione solida e costante. Il salto che gli è valso il ventiquattresimo posto ha attirato l’attenzione dei media polacchi, segno che il suo cognome – legato a una tradizione importante nel salto con gli sci – continua a suscitare interesse.

Papà Roberto, infatti, è considerato il più grande saltatore italiano di sempre, con numerose affermazioni in Coppa del Mondo e due medaglie ai Mondiali di volo.

Cecon: mente e determinazione per superare gli ostacoli

“Ci ho messo parecchio a ottenere i miei primi punti, ma sono contento di esserci finalmente riuscito!” ha dichiarato Cecon. Ha aggiunto: “Ho attraversato momenti difficili, perché in allenamento mi esprimevo su un livello che non riuscivo a riproporre in gara. Commettevo un errore, quello di chiedere troppo a me stesso, il che non era affatto produttivo. Sicuramente la mia mente era l’ostacolo più alto da scavalcare per ottenere i primi punti.”

Riflettendo sull’inizio di stagione, ha ammesso: “A inizio stagione, per come si erano messe le cose, non avrei mai pensato di marcare punti.

Ecco perché mi sento particolarmente soddisfatto. Ora non vedo l’ora di andare a Planica, che è una sorta di evento di casa per me. Saranno vicini a dove abito, quindi sarà bello volare su quel trampolino gigantesco”.

Un nuovo inizio per una carriera da costruire

Cecon ha ventiquattro anni, un’età che nel salto con gli sci può ancora considerarsi giovane. Molti atleti raggiungono il loro apice solo dopo i trenta, come dimostrano esempi recenti nel panorama internazionale. L’alba della sua carriera è dunque appena iniziata, e il salto di Lahti rappresenta un segnale importante: la sua mente, una volta ostacolo, è diventata la chiave del successo.

Quanto mostrato in Finlandia dovrebbe convincere anche altri a investire su di lui. In un movimento con numeri esigui come quello italiano, non ci si può permettere di trascurare talenti con potenziale.