René De Silvestro regala all’Italia una nuova emozione alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia d’argento nella combinata alpina maschile sitting. Dopo un terzo posto nel Super-G, l’azzurro incanta nello slalom ma si ferma a soli undici centesimi dall’oro, chiudendo con un tempo complessivo di 1’56”44.

Una rimonta sfiorata

La gara si è decisa in due manche. Nel Super-G, De Silvestro ha ottenuto il terzo miglior tempo, mentre nello slalom ha fatto registrare il miglior parziale. Nonostante la rimonta, il neerlandese Jeroen Kampschreur ha mantenuto la leadership con un tempo totale di 1’56”33, precedendo l’azzurro di appena undici centesimi.

Il bronzo è andato all’olandese Niels De Langen, terzo in 1’57”59.

Il contesto azzurro

Questa medaglia rappresenta il nono podio per l’Italia a Milano Cortina 2026, portando il medagliere nazionale a quota tre ori, cinque argenti e un bronzo. Un risultato che supera il bottino di Pechino 2022 e avvicina il record stabilito a Lillehammer 1994.

Le parole dell’atleta

“Oggi dovevo, avevo una grande rabbia dentro… ho sperato nell’oro visto il tempo che avevo fatto, pensavo di essere davanti al centesimo. Alla fine è un grande dello sci, è veramente meritato. In slalom ho fatto un’ottima manche. La pista sono riusciti a tenerla perfettamente, è davvero fantastico”, ha dichiarato De Silvestro, visibilmente soddisfatto della sua prova.

Giornata straordinaria per l’Italia

La medaglia d’argento di De Silvestro nella combinata sitting conferma la giornata straordinaria per l’Italia, che ha ottenuto quattro podi in poche ore. Tra questi, l’oro di Giacomo Bertagnolli e gli argenti di Chiara Mazzel e Federico Pelizzari. Il medagliere azzurro ha così superato quello di Pechino 2022, avvicinandosi al record di Lillehammer 1994.