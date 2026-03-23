Nikola Jokic continua a lasciare il segno nella storia della NBA: il centro serbo ha guidato i Denver Nuggets alla vittoria per 128‑112 sui Portland Trail Blazers, mettendo a referto la sua ventottesima tripla doppia stagionale con 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist. Per Jokic si tratta della centonovantaduesima tripla doppia in carriera, consolidando la sua fama di uno dei giocatori più dominanti della lega.

La notte NBA ha visto anche un colpaccio al TD Garden, dove i Minnesota Timberwolves hanno espugnato il campo dei Boston Celtics per 102‑92.

Decisivo Bones Hyland, autore di 23 punti in uscita dalla panchina, che ha commentato così la storica vittoria: "Tenía 5 años, es una locura", riferendosi all'ultima volta in cui Minnesota aveva vinto a Boston, nel 2005. I Timberwolves hanno così interrotto una serie negativa di diciotto sconfitte consecutive in trasferta contro i Celtics.

Boston cede nel finale, Hyland protagonista

La partita tra Celtics e Timberwolves è stata combattuta, con Boston che nella prima parte aveva accumulato un vantaggio di quindici punti, poi vanificato prima dell'intervallo. Nel terzo quarto i padroni di casa sono partiti forte, guidati da Jayson Tatum (16 punti totali), ma Minnesota ha saputo reagire e, grazie a un decisivo parziale di 0‑16 nell’ultimo periodo, ha ribaltato la situazione.

Naz Reid, rimasto in ombra fino al quarto finale, ha segnato otto punti consecutivi che hanno indirizzato la gara. I Celtics, nonostante i 29 punti di Jaylen Brown, hanno segnato solo quindici punti nell’ultimo quarto, cedendo il passo agli avversari.

Per Minnesota si tratta di una vittoria cruciale nella corsa ai playoff, ottenuta privi della loro stella Anthony Edwards, ancora fermo per un problema al ginocchio. I Timberwolves, ora in piena corsa per la quarta posizione a Ovest, hanno così rilanciato le proprie ambizioni in vista del finale di stagione regolare.

Risultati dagli altri campi e prospettive di classifica

La notte NBA ha regalato altri risultati di rilievo: i Sacramento Kings hanno superato i Brooklyn Nets 126‑122, i New York Knicks hanno travolto i Washington Wizards 145‑113 e i Phoenix Suns hanno avuto la meglio sui Toronto Raptors per 120‑98.

Per i Celtics, questa sconfitta riduce il proprio margine sui Knicks nella lotta per il secondo posto della Eastern Conference, un fattore che potrebbe rivelarsi cruciale in ottica playoff, in particolare per il vantaggio del fattore campo nelle eventuali semifinali di conference. Boston dovrà subito voltare pagina, con la prossima sfida in programma contro gli Oklahoma City Thunder.

I Timberwolves, invece, si preparano ad affrontare gli Houston Rockets in uno scontro diretto per la quarta posizione nella Western Conference, mentre Denver, guidata da Jokic, si mantiene nelle posizioni di vertice. La stagione regolare entra così nella sua fase decisiva, con ogni singola partita che può fare la differenza nella griglia playoff.