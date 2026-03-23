I Campioni d’Europa e del Mondo di Perugia si preparano a un nuovo capitolo nella Champions League maschile di volley. Martedì 24 marzo, alle ore 20.00, i Block Devils affronteranno il Guaguas Las Palmas nell’andata dei quarti di finale, in trasferta alle Canarie. Questo incontro, un replay di una sfida già combattuta nella fase a gironi, promette grande spettacolo e mette in palio un posto nella Final Four.

Il percorso europeo e le ambizioni

Dopo aver archiviato la pratica Monza con un netto 3‑0, assicurandosi il pass per le semifinali scudetto, l'attenzione di Perugia si sposta interamente sull'arena europea.

I Block Devils hanno dominato la fase a gironi di Champions League, conquistando il primo posto e garantendosi l'accesso diretto ai quarti, evitando i playoff. Ora, si trovano di fronte a un turno a eliminazione diretta che vale l'accesso alla Final Four.

Dall'altra parte della rete, il Guaguas Las Palmas si presenta come la rivelazione di questa stagione continentale. La formazione spagnola ha superato i playoff con determinazione, eliminando il Montpellier grazie a una vittoria per 3‑1 all'andata e una sconfitta al tie‑break al ritorno, risultato sufficiente per avanzare. Questo nuovo confronto tra i due club è atteso con interesse, promettendo emozioni e un alto livello di gioco.

Le sfide in campo: date e protagonisti

L'appuntamento per la gara di andata è fissato per martedì 24 marzo alle ore 20.00, in casa del Guaguas Las Palmas. La decisiva sfida di ritorno, invece, si terrà mercoledì 1° aprile alle ore 20.30, nell'atmosfera casalinga del PalaBarton di Perugia.

La squadra di Perugia farà affidamento sulla regia esperta del palleggiatore Simone Giannelli, incaricato di innescare la potenza dell'opposto Wassim Ben Tara, la versatilità degli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, e la solidità dei centrali Roberto Russo e Sebastian Solé, con Massimo Colaci libero.

Sul fronte spagnolo, sotto la guida dell'allenatore Sergio Camarero, spicca la stella Osmany Juantorena.

Lo schiacciatore sarà affiancato da Nicolas Bruno e dal bomber brasiliano Francisco Bezerra, con i centrali Helder Mendes e Martin Ramos, e la regia di Miguel Angel De Amo.

Precedenti e stato di forma

Il Guaguas Las Palmas ha conquistato il pass per i quarti nonostante la sconfitta per 2‑3 nel ritorno dei playoff contro il Montpellier, grazie al vantaggio nei parziali complessivi (5‑4), evitando il golden set. In questa impresa, Osmany Juantorena, a 40 anni, si conferma ancora una volta determinante nel volley mondiale.

In fase a gironi, Perugia aveva già affrontato gli spagnoli: dopo aver rischiato alle Canarie, vincendo al tie‑break, ha poi dominato il ritorno al PalaBarton con un netto 3‑1, consolidando il primato nel Girone C. Questi precedenti rendono lo scontro ancora più interessante.