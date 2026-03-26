La Kings League Lottomatica.sport Italy è entrata nel vivo della sua seconda stagione, confermando il successo di un format che unisce agonismo e intrattenimento. Ideata dalla leggenda del calcio Gerard Piqué, la lega prosegue a pieno ritmo con la fase regolare, promettendo un percorso avvincente verso i playoff e la grande giornata delle Final Four, che decreterà il nuovo campione italiano. Le partite, caratterizzate da un ritmo frenetico e risultati mai scontati grazie a regole innovative, sono trasmesse ogni lunedì dalle 17:00 alle 23:00 e sono disponibili gratuitamente su DAZN, sui canali YouTube e Twitch ufficiali della Kings League e sui canali dei rispettivi presidenti.

Rigori presidenziali e sfide spettacolari

La competizione si distingue per momenti di puro spettacolo, tra cui spicca il celebre rigore presidenziale, che vede i presidenti delle squadre scendere in campo per calciare dal dischetto. Tra i protagonisti di questa sfida iconica figurano i co-presidenti dei D‑Power, Diletta Leotta (in dolce attesa) e Bobo Vieri. Per gli Zeta Como, squadra allenata da Cristian Brocchi e recentemente partner del Como 1907, sono scesi in campo Melissa Satta e Luca Toni. L'intrattenimento va oltre il calcio tradizionale, con rigori calciati indossando pinne e boccaglio, o con il pallone guidato da macchinine radiocomandate, rendendo ogni match un evento unico e imprevedibile.

Classifica: tra vertice e fondo, vecchie rivalità in campo

Mentre la classifica della fase regolare inizia a delinearsi, emergono le prime posizioni. In vetta volano gli Stallions di Blur, noto streamer italiano, reduci da una tesissima sfida contro gli Underdogs di Mirko Cisco e del celebre influencer "il Rosso". Questo match ha visto contrapporsi formazioni di altissimo livello, con molti giocatori che lo scorso gennaio erano compagni nella Nazionale Italiana della Kings World Cup Nations 2026 a San Paolo, in Brasile. Tra gli Underdogs, si sono distinti Matteo Perrotti, Domenico Rossi e il portiere Gianmarco Chironi, mentre per gli Stallions hanno giocato Marco Evangelisti, Niccolò Marino e Alessandro Colombo.

Situazione opposta per i Boomers di Fedez, che occupano l'ultimo posto in classifica con zero vittorie, nonostante la presenza di nomi importanti come Simone Lo Faso, ex Serie A, e Davide Bonolis, spesso sostenuto dal padre Paolo dal bordo campo della Fonzies Arena.

Ospiti VIP e meccaniche di gioco innovative

L'atmosfera nell'arena è sempre vibrante, arricchita dalla presenza di numerosi personaggi dello spettacolo e personalità del web. Tra gli ospiti che si sono susseguiti, il food blogger Mocho, il bodybuilder Andrea Presti e il rapper Moreno, affiancati da volti della TV, fashion designer, ex calciatori di Serie A e altre figure di spicco dello sport. Un elemento di imprevedibilità che tiene alta la tensione è il il lancio del dado a metà partita, che determina il numero di giocatori in campo per i primi tre minuti del secondo tempo, aggiungendo una dimensione strategica e dinamica a ogni incontro.

Il contesto della seconda stagione: Split 2 e nuove partnership

La seconda stagione, denominata Split 2, ha preso il via il 2 marzo nella Fonzies Arena di Cologno Monzese, introducendo importanti novità e rafforzando i legami con il calcio professionistico italiano. Il club FC Zeta, ad esempio, è stato rinominato Zeta Como grazie a una significativa partnership con il Como 1907. Analogamente, le squadre Zebras FC e Circus FC hanno siglato sinergie rispettivamente con club di Serie A come Juventus e Hellas Verona. L'inizio dello Split 2 è stato segnato da momenti già iconici, come il rigore di Diletta Leotta e il primo rigore presidenziale calciato da "il Rosso", consolidando la formula di successo della Kings League Italy.