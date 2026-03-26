Jannik Sinner si prepara ad affrontare Frances Tiafoe nei quarti di finale del Miami Open. L’azzurro ha superato Alex Michelsen con il punteggio di 7‑5, 7‑6, evidenziando l’importanza del suo servizio nei momenti decisivi.

La vittoria su Alex Michelsen

Contro il ventunenne statunitense Michelsen, Sinner ha messo a segno quindici ace, un dato determinante per l’esito dell’incontro. “Il servizio mi ha aiutato parecchio”, ha dichiarato in conferenza stampa, “soprattutto nei momenti importanti, anche nel tie‑break”. Ha aggiunto: “Cerco di servire molto bene nei momenti importanti e di imparare dai game precedenti, di capire cosa funziona meglio nelle situazioni decisive”.

Il precedente con Frances Tiafoe

Il prossimo ostacolo per Sinner è Frances Tiafoe, numero venti del ranking. I due si sono affrontati cinque volte: l’unica vittoria dell’americano risale alla semifinale dell’Atp 500 di Vienna del 2021. In quell’occasione, Sinner, avanti 6‑3, 5‑2, perse in tre set. Tiafoe si esaltò davanti al pubblico con atteggiamenti istrionici che non piacquero all’italiano, il quale commentò: “un conto è quando fai spettacolo, un altro è se non c’è più rispetto”.

Il percorso verso la semifinale e il ranking ATP

In caso di vittoria, Sinner affronterà in semifinale il vincente del match tra Francisco Cerundolo e Alexander Zverev. Il cammino di Sinner a Miami lo vede protagonista di una forma straordinaria.

Ha stabilito un nuovo record di ventotto set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000, una striscia che include vittorie a Parigi e Indian Wells. Questo percorso a Miami è visto come un possibile trampolino verso il ritorno al numero uno del ranking ATP.