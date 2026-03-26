La campagna di classiche fiamminghe del ciclismo entra sempre più nel vivo. Venerdì 27 marzo è in programma la corsa che più si avvicina al Giro delle Fiandre, la E3 Saxo Classic di Harelbeke. La corsa propone i due muri decisivi della Ronde, il Paterberg e l'Oude Kwaremont, e negli anni si è guadagnata il soprannome di Piccolo Fiandre. Quest'anno al via mancheranno però alcuni dei grandi protagonisti delle classiche fiamminghe, lasciando a Mathieu Van der Poel il ruolo di strafavorito.

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Pendant que Pogacar attend les monuments, Mathieu Van der Poel tentera demain d’accrocher un 3ème succès consécutif sur l'#E3SaxoClassic. Son principal concurrent sera comme l'an dernier Mads Pedersen, qui avait de belles jambes sur Milan-Sanremo. pic.twitter.com/wGhQKyaXwR — Barna (@Baarna_) March 26, 2026

208 km e 16 muri

La E3 Saxo Classic di Harelbeke propone un percorso di 208 chilometri caratterizzato da 16 muri.

La prima metà della corsa è la più semplice, con solo tre muri da affrontare. La fase solitamente decisiva inizia negli ultimi 70 chilometri con il passaggio dal Taaienberg. Il Paterberg si affronta a 40 dal'arrivo, e subito dopo si scala anche l'Oude Kwaremont. Da qui mancheranno ancora il Karnemelkbeekstraat e il Tiegemberg, a circa venti dall'arrivo. L'arrivo è ad Harelbeke, previsto tra le 17 e le 17.15.

Mathieu Van der Poel ha vinto le ultime due edizioni della E3 Saxo Classic ed è il grande favorito anche quest'anno, vista anche l'assenza di Tadej Pogacar e Wout van Aert. La UAE punterà soprattuto su Florian Veermersch e Nils Politt, mentre la Visma sarà guidata da Christophe Laporte. Tra gli altri avversari spicca la presenza di Mads Pedersen, che dopo l'infortunio di inizio stagione ha ripreso in maniera molto convincente alla Milano Sanremo ed è atteso a questo ulteriore test in vista delle classiche monumento di aprile.

Tre ore di diretta tv e streaming

Attenzione poi alla Soudal Quickstep, che quest'anno cercherà di riprendere un ruolo da protagonista in queste classiche in cui ha costruito gran parte della sua storia. Il team belga avrà Dylan Van Baarle e Jasper Stuyven, due uomini di esperienza che guidano questo nuovo corso.

Tra gli italiani il più atteso è Matteo Trentin, protagonista di un avvio di stagione molto solido.

La E3 Saxo Classic di Harelbeke sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Eurosport e dalle piattaforme collegate HBO Max e Discovery Plus. La diretta inizierà alle 13.50 con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.