Chiara Mazzel e René De Silvestro sono stati ufficialmente designati come portabandiera dell’Italia per la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’evento si terrà il 6 marzo all’Arena di Verona. La loro nomina rappresenta un importante riconoscimento per il valore sportivo e umano dimostrato nel corso delle rispettive carriere.

I portabandiera designati per Milano‑Cortina 2026

René De Silvestro, ventinovenne di San Candido, è uno degli atleti di punta dello sci alpino paralimpico italiano. Dopo un incidente nel 2013 che gli ha causato una lesione midollare, ha intrapreso una brillante carriera sportiva, partecipando a tre edizioni dei Giochi Paralimpici.

A Pechino 2022 ha conquistato una medaglia d’argento nel gigante e un bronzo nello slalom. Vanta inoltre sei medaglie mondiali, tra cui titoli in combinata a Lillehammer 2022 e in gigante a Maribor 2015.

Chiara Mazzel, classe 1996, atleta con disabilità visiva a causa di un glaucoma diagnosticato a diciotto anni, si è distinta ai Campionati Mondiali. Ha ottenuto tre ori (superG, discesa e combinata) a Espot 2023 e due medaglie (argento in slalom e gigante) a Maribor 2025.

La cerimonia d’apertura all’Arena di Verona

La cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si svolgerà il 6 marzo all’Arena di Verona. Chiara Mazzel e René De Silvestro sfileranno come portabandiera della squadra italiana, rappresentando il movimento paralimpico nazionale e portando in alto i colori azzurri davanti al pubblico internazionale.

Un riconoscimento al talento e alla determinazione

La scelta di due atleti paralimpici come alfieri è un segnale forte di inclusione e valorizzazione del talento. Mazzel e De Silvestro incarnano i valori di determinazione, resilienza e spirito di squadra che caratterizzano il movimento paralimpico italiano. La loro presenza alla cerimonia d’apertura sarà un momento di grande emozione e orgoglio per tutto lo sport italiano.