Alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, in programma venerdì sera all’Arena di Verona, non sfilerà alcun atleta portabandiera per le rispettive nazioni. Questa decisione è stata presa dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC).

Motivazione ufficiale dell’IPC

L’IPC ha spiegato che la scelta è dovuta esclusivamente alla “lontananza degli atleti dai campi delle gare per il giorno dopo”. Si tratta di una misura pensata per tutelare la loro preparazione e performance.

Tensioni internazionali e alternative

Dietro questa decisione si celano tensioni internazionali.

Diverse nazioni, tra cui Germania, Paesi Bassi, Ucraina, Repubblica Ceca e Polonia, avevano annunciato il boicottaggio della cerimonia in risposta alla decisione dell’IPC di consentire la partecipazione di atleti russi e bielorussi sotto la propria bandiera e con il proprio inno. Per garantire lo svolgimento dell’evento, la sfilata sarà affidata a volontari, mentre immagini registrate dei portabandiera verranno trasmesse durante la diretta televisiva.

Contesto geopolitico e valore simbolico

La decisione dell’IPC arriva in un contesto già segnato da tensioni geopolitiche, in particolare per la guerra in Medio Oriente, che ha innescato reazioni a catena nel mondo sportivo. L’assenza degli atleti portabandiera, seppur giustificata ufficialmente con motivazioni logistiche, assume così anche un valore simbolico, riflettendo le difficoltà di conciliare sport e diplomazia internazionale.

Soluzioni logistiche e visive

La scelta dell’IPC è stata confermata, sottolineando come la decisione sia stata presa per evitare disagi logistici e garantire la sicurezza e la performance degli atleti. L’uso di volontari per la sfilata e la trasmissione di immagini registrate rappresentano una soluzione alternativa per mantenere la cerimonia visivamente coerente, nonostante le assenze fisiche dei portabandiera.