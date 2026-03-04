L'Italia si è affermata con autorevolezza ai Campionati Mondiali indoor di tamburello, tenutisi a Roma dal 26 febbraio al 1° marzo. Le nazionali, sia maschile che femminile, hanno conquistato il titolo iridato, superando la Francia in entrambe le finali con il medesimo punteggio di 13‑6.

La finale maschile

La squadra maschile ha riscattato la sconfitta dell'edizione precedente, aggiudicandosi la finale contro la Francia con un netto 13‑6. Dopo un inizio in svantaggio, con un parziale di 2‑4, gli azzurri hanno invertito l'inerzia della partita nella seconda metà dell'incontro, realizzando un parziale di 9‑2 che ha determinato l'esito finale della contesa.

La finale femminile

Anche le azzurre hanno dimostrato una netta superiorità nella finale contro la Francia, vincendo con lo stesso punteggio di 13‑6. Le giocatrici italiane hanno mostrato fin dalle prime battute la loro forza, dominando le avversarie nonostante un fisiologico calo di tensione nelle fasi conclusive.

Successo internazionale e partecipazione

L'evento ha visto la partecipazione di oltre quindici nazioni, con le partite disputate in tre impianti della Capitale: Palatolive, Palatorrino e Palapellicone. Le finali si sono svolte il 1° marzo, segnando il culmine di una manifestazione che ha unito sport, folklore e spettacolo, riscuotendo grande successo di pubblico.

Le azzurre, sotto la guida del tecnico Maddalena Pasquetto, hanno inanellato successi netti nelle fasi preliminari contro Benin, Inghilterra e Catalogna, confermando la loro supremazia nella finale contro la Francia. Analogamente, la squadra maschile ha dominato il torneo, ribadendo il consolidato strapotere italiano nella disciplina del tamburello indoor.