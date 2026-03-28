Il centro dei Minnesota Timberwolves, Naz Reid, è stato sanzionato dalla NBA con una multa di 50mila dollari. La decisione è giunta in seguito alle sue veementi proteste contro gli arbitri, culminate nella sua espulsione durante la vittoria casalinga della squadra contro gli Houston Rockets. L'episodio, che ha visto Reid mettere in discussione l'integrità degli ufficiali di gara, si è verificato in un momento cruciale della partita.

L'incidente si è consumato a soli 47 secondi dall'inizio dei tempi supplementari, quando gli arbitri hanno fischiato un fallo di sfondamento a Reid.

Nonostante le immediate proteste del giocatore e della squadra, la decisione è stata confermata dopo la revisione video. La reazione di Reid è stata diretta: si è rivolto all'arbitro Scott Foster, esprimendo apertamente il suo disappunto. Questo comportamento è stato giudicato inaccettabile, portando all'assegnazione di un fallo tecnico e alla sua immediata espulsione. La NBA ha motivato la sanzione economica specificando che Reid ha "messo in dubbio l'integrità degli arbitri".

Il percorso di Naz Reid e la stagione dei Timberwolves

Naz Reid, ventiseienne americano, è alla sua settima stagione nella lega, sempre con i Minnesota Timberwolves. Nel 2024, ha ricevuto il prestigioso premio di Sesto Uomo dell'Anno.

Attualmente, i Timberwolves occupano la quinta posizione nella Western Conference (45 vittorie e 28 sconfitte), subito dietro Denver, a nove partite dalla fine della stagione regolare. Gli Houston Rockets, avversari nella partita in questione, sono sesti nella stessa conference, distanti una partita e mezza dai Timberwolves.

Le politiche NBA sulle contestazioni arbitrali

La National Basketball Association (NBA) è nota per la sua intransigenza nel sanzionare comportamenti che minano l'autorità degli arbitri o l'integrità delle decisioni sul campo. Le multe per proteste e dichiarazioni lesive sono una prassi consolidata, specialmente nei momenti cruciali della stagione. La sanzione di 50mila dollari inflitta a Naz Reid si inserisce in questa linea di condotta, volta a tutelare la credibilità del sistema arbitrale e a mantenere un clima di rispetto reciproco tra giocatori e ufficiali di gara, elementi fondamentali per l'equità e la regolarità del gioco.