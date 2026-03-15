La Parigi‑Nizza 2026 entra nel vivo con la terza tappa, una cronometro a squadre di 23,5 chilometri da Cosne‑Cours‑sur‑Loire a Pouilly‑sur‑Loire. La frazione ha registrato il trionfo del team Ineos Grenadiers e l’ascesa di Juan Ayuso in maglia gialla.

Ineos Grenadiers al comando nella cronometro a squadre

La tappa, disputata su un percorso caratterizzato da una prima parte veloce e una leggera salita dopo l’intermedio, ha visto la squadra britannica imporsi con un vantaggio di soli due secondi sulla Lidl‑Trek di Ayuso. La Ineos ha costruito il proprio successo grazie a una prestazione solida, transitando all’intermedio con un margine di dodici secondi sulla Lidl‑Trek, undici sulla Decathlon e quindici sulla Visma, squadra di Vingegaard.

Nonostante un calo nel finale, il team ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.

Ayuso nuovo leader della classifica generale

Grazie al secondo posto ottenuto nella cronometro, Juan Ayuso ha conquistato la maglia gialla di leader della classifica generale. Lo spagnolo precede ora Kévin Vauquelin di due secondi e Oscar Onley di tre. La cronometro ha quindi ridefinito la graduatoria, con Ayuso in testa e Vingegaard relegato a qualche secondo di distacco.

Dettagli tecnici della tappa

Il tracciato della cronometro a squadre, lungo 23,5 km, si è sviluppato su un terreno prevalentemente pianeggiante o leggermente ondulato, con un dislivello contenuto di circa 212 metri. Dopo alcuni tornanti iniziali, il percorso ha permesso di raggiungere velocità elevate.

Una breve salita di circa due chilometri, con pendenze intorno al 3,6 %, è stata seguita da tratti al 4,5 % e al 4,4 %. L’intermedio era posto al km 14 a Saint‑Laurent‑l’Abbaye, mentre il punto più alto si trovava a Saint‑Andelain, a 262 metri. Una salita finale di 600 metri al 4 % ha preceduto la discesa verso la Loira e l’arrivo in piano.

La partenza è avvenuta alle 15:10 con la formazione PicNic‑PostNL, mentre l’ultima squadra, l’EF Education‑EasyPost di Ayuso, è partita alle 15:54. La Visma‑Lease a Bike di Vingegaard è scattata alle 15:34, mentre la Red Bull‑Bora‑Hansgrohe ha preso il via alle 16:18.