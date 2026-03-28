Il giornalista e telecronista di Eurosport, Dario Puppo, ha condiviso la sua analisi approfondita durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmissione disponibile sul canale YouTube di OA Sport. Al centro del suo commento, la semifinale del Masters 1000 di Miami che ha visto contrapporsi Jannik Sinner e Alexander Zverev. Secondo Puppo, l'atleta italiano ha dimostrato una mentalità eccezionale e una condizione fisica e mentale di altissimo livello. Un aspetto particolarmente rimarcato è stato il suo servizio estremamente efficace, evidenziato da un numero considerevole di ace e da una notevole sequenza di prime di servizio consecutive, elementi che confermano la sua splendida forma.

Un possibile fastidio fisico, ma senza preoccupazioni

Durante lo scambio, Puppo ha notato un gesto specifico da parte di Sinner: l'altoatesino ha tirato verso il basso il pantaloncino e si è dato un colpo alla coscia. Questa osservazione ha portato il commentatore a ipotizzare un problema di vescica, rassicurando però sul fatto che non si tratti di una patologia grave. Puppo ha enfaticamente sottolineato che Sinner "si sta gestendo fisicamente", suggerendo una gestione consapevole e strategica del proprio corpo in vista dell'imminente finale del torneo, un approccio fondamentale per mantenere le prestazioni ai massimi livelli.

Le condizioni meteo e l'attesa per la finale

Nel corso della sua analisi, Dario Puppo ha anche toccato il tema delle condizioni meteo previste per i prossimi giorni.

Ha accennato alla possibilità di pioggia tra domenica e lunedì, una circostanza che potrebbe potenzialmente influenzare lo svolgimento del torneo e, di conseguenza, la preparazione e le strategie degli atleti in campo. L'incertezza climatica aggiunge un ulteriore elemento di complessità alla fase finale della competizione.

Il trionfo di Sinner e la corsa al "Sunshine Double"

Jannik Sinner ha brillantemente superato Alexander Zverev in semifinale con un punteggio di 6‑3, 7‑6(4). Questo match, durato un'ora e cinquantatré minuti, ha garantito all'azzurro l'accesso alla finale del Miami Open. Con questa significativa vittoria, Sinner si avvicina sempre più al prestigioso obiettivo del "Sunshine Double", un traguardo che seguirebbe il suo recente successo a Indian Wells.

L'italiano si prepara ora a contendersi il titolo contro il tennista ceco Jiří Lehečka, anch'egli giunto in finale dopo aver sconfitto Arthur Fils, promettendo una sfida di altissimo livello per la conquista del trofeo.