Gli Oklahoma City Thunder hanno sigillato l'accesso ai play-off NBA, trascinati da una prestazione eccezionale di Shai Gilgeous-Alexander. L'MVP in carica ha messo a segno 40 punti nella vittoria per 113-108 contro gli Orlando Magic, un risultato che consolida la loro posizione. Questa nona vittoria consecutiva ha permesso ai Thunder di confermarsi in testa alla Western Conference, con un impressionante record di 54 vittorie e 15 sconfitte. La sfida, disputata al Kia Center, ha visto la squadra di Oklahoma City prevalere nonostante un avvio di partita complicato.

Gilgeous-Alexander ha evidenziato l'importanza della reazione del team dopo le difficoltà iniziali, dichiarando: "È quello che fanno le grandi squadre: quando la macchina va un po' fuori strada, la rimettono in carreggiata". La sua performance ha anche esteso a 129 la striscia record di partite consecutive con almeno 20 punti, riaffermando il suo ruolo di leader indiscusso della franchigia.

Consolidata la vetta della Western Conference

Con questo importante successo, gli Oklahoma City Thunder mantengono saldamente il primo posto nella Western Conference, distanziando i San Antonio Spurs. La vittoria contro gli Orlando Magic non solo ha consolidato la loro posizione in classifica, ma ha anche garantito matematicamente un posto nella fase a eliminazione diretta della stagione NBA.

La squadra ha dimostrato una notevole solidità, gestendo con efficacia la pressione nei momenti cruciali dell'incontro.

Oltre all'MVP, tra i protagonisti della serata per i Thunder si sono distinti Chet Holmgren, con una doppia-doppia da 20 punti e 12 rimbalzi, e Ajay Mitchell, che ha contribuito con 16 punti. La difesa di Oklahoma City ha giocato un ruolo cruciale, registrando 8 palle rubate e 3 stoppate, a testimonianza della compattezza dimostrata su entrambi i lati del campo.

La prestazione di Paolo Banchero non basta agli Orlando Magic

Nonostante la sconfitta, Paolo Banchero si è confermato il miglior realizzatore per gli Orlando Magic, con una prestazione di 32 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.

La franchigia della Florida, che ora vanta un record di 38 vittorie e 30 sconfitte, mantiene il sesto posto nella Eastern Conference. Tra gli altri giocatori di Orlando, si sono distinti Tristan da Silva con 13 punti e Jalen Suggs con 14 punti e 6 assist.

L'incontro è rimasto equilibrato fino alle battute finali, ma la maggiore esperienza e la superiore capacità di gestione dei momenti decisivi da parte dei Thunder hanno fatto la differenza. Oklahoma City ha concluso la partita con un'ottima percentuale del 44,4% dal campo e un 88,9% ai tiri liberi, evidenziando una notevole precisione nei frangenti cruciali.

Statistiche e protagonisti del match

Il confronto ha visto i Thunder prevalere anche nella lotta a rimbalzo, con un totale di 62 carambole contro le 50 degli avversari.

Holmgren ha dominato sotto le plance, mentre Gilgeous-Alexander ha arricchito la sua prestazione offensiva con 5 rimbalzi e 4 palle rubate. Per i Magic, oltre a Banchero, si sono messi in evidenza Wendell Carter Jr. con 11 punti e Desmond Bane con 16 punti. La direzione di gara è stata affidata agli arbitri Courtney Kirkland, Tyler Ricks e Brandon Schwab.

Con il morale alle stelle e la consapevolezza di poter contare su un gruppo solido e su un leader carismatico come Shai Gilgeous-Alexander, gli Oklahoma City Thunder si preparano ora ad affrontare la fase finale della stagione, determinati a raggiungere i massimi traguardi nei play-off NBA.