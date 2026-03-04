La notte del 4 marzo ha segnato un capitolo intenso nel panorama NBA, con risultati significativi e prestazioni individuali di rilievo. I Oklahoma City Thunder hanno confermato il loro slancio espugnando Chicago, mentre i San Antonio Spurs hanno messo in scena una dimostrazione di forza travolgente contro i Philadelphia 76ers. I Cleveland Cavaliers hanno ottenuto un successo cruciale, e la stella Anthony Edwards ha illuminato la serata con una performance da 41 punti.

Thunder vincenti a Chicago

Gli Oklahoma City Thunder (48‑15) hanno conquistato la vittoria sul campo dei Chicago Bulls (25‑37) con il punteggio finale di 116‑108.

Nonostante l'assenza di Shai Gilgeous‑Alexander, ancora ai box per un problema agli addominali, la squadra ha dimostrato grande profondità, beneficiando di un apporto significativo dalla panchina. Jared McCain ha messo a segno 20 punti, mentre Jaylin Williams ha contribuito con 17 punti e 16 rimbalzi, evidenziando la capacità del team di performare anche in assenza del suo leader.

Spurs travolgenti a Philadelphia

I San Antonio Spurs (44‑17) hanno inflitto una sconfitta pesante ai Philadelphia 76ers (33‑28), con un perentorio 131‑91. La prestazione corale degli Spurs è stata eccezionale, con ben otto giocatori capaci di raggiungere la doppia cifra. Dylan Harper e Devin Vassell hanno guidato l'attacco con 22 punti ciascuno.

Victor Wembanyama ha completato la sua prova con 10 punti, 8 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e 6 stoppate in soli 24 minuti di gioco, dimostrando la sua versatilità e impatto su entrambi i lati del campo.

Cavaliers vincenti contro Detroit

I Cleveland Cavaliers (39‑24), pur dovendo fare a meno di Donovan Mitchell, hanno strappato una vittoria combattuta contro i Detroit Pistons (45‑15), prevalendo per 113‑109. Jaylon Tyson si è distinto con una prestazione sorprendente da 22 punti, affiancato da Evan Mobley e James Harden, entrambi autori di 18 punti. I Pistons hanno tentato una rimonta nel finale, ma non sono riusciti a colmare il divario, nonostante i 24 punti e 14 rimbalzi di Jalen Duren.

Edwards giganteggia a Minnesota

Anthony Edwards è stato il protagonista assoluto nella vittoria dei Minnesota Timberwolves (39‑23) contro i Memphis Grizzlies (23‑37), siglando una prestazione da 41 punti. Dopo un primo tempo in cui la squadra ha faticato a trovare ritmo, Edwards ha preso per mano i suoi compagni nella ripresa, realizzando le giocate decisive nel finale e neutralizzando ogni tentativo di recupero degli avversari, confermando il suo status di leader.

Altri risultati della notte

La serata NBA ha visto anche i seguenti risultati: Charlotte Hornets‑Dallas Mavericks 117‑90; Orlando Magic‑Washington Wizards 126‑109; Miami Heat‑Brooklyn Nets 124‑98; New York Knicks‑Toronto Raptors 111‑95; Los Angeles Lakers‑New Orleans Pelicans 110‑101; Sacramento Kings‑Phoenix Suns 103‑114.

Dominio Spurs e leadership Edwards

La netta vittoria degli Spurs a Philadelphia è stata caratterizzata da un dominio impressionante nei quarti centrali, dove la squadra ha segnato 81 punti concedendone solo 39, a testimonianza di una prova collettiva di altissimo livello. Anthony Edwards, dal canto suo, è stato decisivo con i suoi 41 punti, dimostrando ancora una volta la sua capacità di trascinare i Timberwolves nei momenti cruciali.