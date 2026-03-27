Jannik Sinner ha conquistato con autorevolezza l’accesso alle semifinali del Masters 1000, superando l’americano Frances Tiafoe con un doppio 6‑2. L’altoatesino ha mostrato un tennis di altissimo livello, impedendo all’avversario di entrare in partita e confermando il suo percorso di crescita.

L'analisi della prestazione e la strategia vincente

In conferenza stampa, Sinner ha commentato la sua performance, evidenziando l’approccio tattico: “Sapevo che lui aveva avuto partite molto dure e lunghe, quindi ho cercato di essere abbastanza fisico dall’inizio e di partire molto bene.

Dal punto di vista mentale è positivo, ed essere leggermente più aggressivo con il servizio mi ha aiutato. Oggi ho sentito di servire molto bene, soprattutto nei momenti importanti. Abbiamo avuto un game molto duro sul 3‑2, che è stato cruciale nel secondo set, quindi sono contento della prestazione odierna”.

La ricerca del miglioramento continuo

Sottolineando la sua filosofia di lavoro, Sinner ha ribadito l’importanza del progresso costante. “Sto cercando di continuare a migliorare. Penso che sia la cosa più importante, è per questo che mi alleno, non solo per colpire palle. Cerco di capire cosa funziona meglio. Abbiamo ottenuto buoni risultati con certi colpi, su altri dobbiamo migliorare leggermente.

Adesso si va sulla terra, sarà un po’ diverso, il modo di giocare a tennis è differente e anche fisicamente devi essere pronto a competere. Penso che quello che sto facendo sia positivo, cerco di diventare un buon giocatore e, al di là dei risultati, provo a sentirmi ogni giorno meglio quando vado in campo. Deve sempre esserci una ragione dietro a tutto, non fare le cose solo per farle”. Questo approccio evidenzia la sua dedizione a un percorso di crescita che va oltre il singolo risultato.

Verso la semifinale: focus e preparazione

In vista della semifinale, Sinner affronterà uno tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo. “Sì, due giocatori diversi, con qualità differenti. Cerchiamo di capire qual è il miglior piano partita, di essere nella miglior forma possibile domani e vediamo come va.

Sarà sicuramente dura, ma allo stesso tempo sono felice di giocare la semifinale qui. È un torneo importante prima di andare sulla terra e speriamo in una buona partita”, ha dichiarato, mostrando la sua concentrazione per la prossima sfida.

Il tifo per la Nazionale italiana

Infine, Sinner ha espresso il suo sostegno per la Nazionale italiana di calcio: “Sì, la guarderò, è per questo che dobbiamo sbrigarci un po’. Vediamo cosa succede. Abbiamo una mentalità positiva, speriamo in una buona partita e sappiamo cosa c’è in palio. Farò il tifo”. Un gesto che sottolinea il suo legame con l'Italia e il suo spirito sportivo.