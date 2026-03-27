Il quadro delle semifinali della Coppa Italia 2026 di calcio a 5 è completo: Meta Catania e Roma hanno conquistato l'accesso al turno successivo. Le due formazioni hanno trionfato nei rispettivi quarti di finale al Palaprometeo Estra di Ancona, superando Sandro Abate e Sporting Sala Consilina e garantendosi un posto tra le migliori quattro.

Nel primo incontro, la Meta Catania ha prevalso sulla Sandro Abate con un netto 5-2. I siciliani sono partiti forte con le reti di Musumeci e Pulvirenti. Nonostante l'accorcio di Galletto, gli etnei hanno mantenuto il controllo.

Nella ripresa, Pulvirenti ha siglato la sua doppietta e un autogol ha portato il punteggio sul 3-2. Nel finale, Sacon ha chiuso il match con una doppietta, fissando il risultato sul definitivo 5-2.

La Roma ha dominato lo Sporting Sala Consilina con un perentorio 3-0, mantenendo la porta inviolata. I giallorossi hanno aperto le marcature con Isgrò e raddoppiato con Fortino prima della pausa. Nella ripresa, Biscossi ha siglato la terza rete, permettendo ai capitolini di avanzare alle semifinali.

Il programma delle semifinali e della Final Eight

Con le qualificazioni di Meta Catania e Roma, il calendario delle semifinali della Coppa Italia di Serie A è definito. Sabato 28 marzo al Palaprometeo Estra di Ancona, alle ore 18.30 si affronteranno Feldi Eboli e L84 Torino, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Meta Catania contro Roma.

Le vincitrici si contenderanno il trofeo nella finale, in programma domenica 29 marzo alle ore 19.

Nei quarti di finale, si sono registrate le vittorie di Feldi Eboli sul Napoli Futsal per 2-0 e di L84 Torino sull'Ecocity Genzano per 7-6 dopo i tempi supplementari.

Il prestigio della Coppa Italia di Futsal e la Serie A

La Serie A di calcio a 5 si conferma un campionato altamente competitivo. La presenza di Meta Catania e Roma nelle fasi finali della Coppa Italia testimonia il progresso del movimento, in crescita per qualità tecnica e seguito.

La Coppa Italia è un appuntamento cruciale nel futsal italiano, offrendo alle squadre l'opportunità di misurarsi in gare a eliminazione diretta per un titolo prestigioso. L'attesa per le semifinali è alta, promettendo sfide di grande intensità e spettacolo.