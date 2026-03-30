Sofia Raffaeli ha brillato nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, conquistando ben tre podi nelle Finali di Specialità. Dopo aver già ottenuto un terzo posto nel concorso generale individuale, la ginnasta italiana ha confermato il suo talento anche nelle prove con i singoli attrezzi, competizioni non previste nel programma olimpico.

Con il cerchio, Raffaeli ha conquistato il bronzo (29.600 punti), dietro all’ucraina Taisiia Onofriichuk (30.400, vincitrice dell’all-around) e alla russa Sofiia Ilteriakova (29.700). Un altro bronzo è giunto con la palla (28.550), preceduta da Onofriichuk (29.000) e dalla bulgara Stiliana Nikolova (28.900).

La migliore performance è stata con le clavette, dove ha ottenuto la seconda posizione (29.500), alle spalle della bulgara Eva Brezalieva (29.650) e davanti a Nikolova (29.500). Al nastro, invece, alcuni errori l'hanno portata al settimo posto (26.450), in una gara vinta da Onofriichuk (29.200).

Le Farfalle ruggiscono nell’esercizio misto

Dopo il nono posto nel concorso generale per gruppi, le Farfalle si sono riscattate con determinazione. La squadra italiana ha conquistato una splendida seconda posizione nell’esercizio misto con tre cerchi e due paia di clavette (25.500 punti), precedendo la Bielorussia (24.900) e superata solo dalla Russia (27.100). Nella finale con le cinque palle, la Cina si è imposta (27.250), regolando la Russia (27.200) e l’Uzbekistan (25.350).

Sofia Raffaeli: un talento in costante crescita

Nata a Chiaravalle, nelle Marche, Sofia Raffaeli si conferma una delle figure di spicco della ginnastica ritmica a livello internazionale. Il suo palmarès vanta il primato di essere la prima ginnasta italiana a vincere un oro ai Campionati Mondiali, agli Europei e ai World Games, oltre ad essere la prima atleta italiana individuale a salire sul podio olimpico. Con sette ori all-around nel circuito di Coppa del Mondo FIG e numerosi titoli nazionali, Raffaeli è la ginnasta più decorata della Federazione Ginnastica d’Italia.