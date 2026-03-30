La World Cup 2026 di tennistavolo ha ufficialmente preso il via alla Galaxy Arena di Macao, inaugurando intense competizioni che si protrarranno per una settimana. La prima giornata della fase a gironi ha visto scendere in campo numerosi protagonisti del circuito internazionale, sia maschile che femminile, offrendo subito significative prestazioni. In particolare, Sun Yingsha e Zhou Qihao si sono distinti fin dall'avvio, ponendosi in evidenza come atleti da seguire.

I Risultati del Singolare Maschile

Nel singolare maschile, la giornata inaugurale ha offerto spazio agli atleti di seconda e terza fascia, dato il riposo delle principali teste di serie.

Nei sedici gironi da tre giocatori ciascuno, si sono registrati incontri avvincenti. Il cinese Zhou Qihao ha prevalso con un convincente 3-1 sul giapponese Ryuusei Kawakami, dimostrando subito la sua superiorità. I francesi Thibault Poret e Simon Gauzy hanno ottenuto rispettivamente un 3-1 sul canadese Eugene Wang e un netto 3-0 sull’algerino Stephane Ouaiche, evidenziando la loro preparazione. Il giapponese Yukiya Uda ha invece superato l’atleta di Taipei Chang Yu-An con un perentorio 3-0, confermando la sua solidità in campo.

Le Performance nel Singolare Femminile

Anche il singolare femminile ha avuto un inizio promettente per molte atlete di spicco. Le cinesi Sun Yingsha e Chen Xingtong hanno iniziato il loro percorso senza difficoltà, confermando le aspettative.

Sun Yingsha ha liquidato l’atleta di Taipei Li Yu-Juhn con un perentorio 3-0, mentre Chen Xingtong ha replicato con un altrettanto netto 3-0 contro la rumena Andreea Dragoman, mostrando la loro determinazione. Tra le giapponesi, Hina Hayata ha superato la tedesca Annett Kaufmann per 3-1, in un match che ha richiesto concentrazione. Miwa Harimoto ha dominato l’indiana Manika Batra con un 3-0, e Mima Ito ha avuto la meglio in un match più combattuto, spuntandola per 3-2 sulla canadese Mo Zhang, in una sfida equilibrata.

Il Prosieguo del Torneo a Macao

La World Cup 2026 di tennistavolo prosegue domani, martedì 31 marzo, con la seconda giornata della fase a gironi. L'evento, che si svolge a Macao dal 30 marzo al 5 aprile presso la Galaxy Arena, vede impegnati un totale di novantasei giocatori – quarantotto uomini e quarantotto donne – tutti in lizza per superare questa fase eliminatoria. Macao si conferma, ancora una volta, una sede di riferimento per gli eventi internazionali nel ping-pong, consolidando la sua reputazione nel panorama sportivo globale.