Filippo Ganna ha conquistato la prova a cronometro che ha dato il via alla Tirreno‑Adriatico, disputata oggi a Lido di Camaiore. Il campione italiano ha completato gli 11,5 chilometri in 12’08”, mantenendo una media di 56,86 km/h. Ganna si è imposto con un vantaggio di 22 secondi sull’olandese Thymen Arensman e 26 secondi sul tedesco Max Walscheid.

Al termine della competizione, Ganna ha espresso la sua soddisfazione: “Sono davvero felice. Ieri ho detto che non volevo spingere troppo, però la condizione è buona e le gambe girano bene. Anche se le mie sensazioni in bici non erano delle migliori.

I miei compagni di squadra Thymen Arensman e Magnus Sheffield hanno fatto una prestazione straordinaria, stiamo andando davvero tutti bene.”

Dettagli della prova

La cronometro si è snodata su un percorso di 11,5 chilometri a Lido di Camaiore, con partenza e arrivo nello stesso punto. Ganna ha fermato il cronometro a 12’08”, viaggiando a una media di 56,86 km/h. Arensman, suo compagno di squadra nella Ineos Grenadiers, è giunto a 22” di ritardo. Walscheid (Lidl‑Trek) ha chiuso al terzo posto a 26”. Ottima la prestazione di Jonathan Milan, quinto a 29” dal vincitore.

Contesto e prospettive future

Grazie a questa vittoria, Ganna veste la prima Maglia Azzurra di leader della classifica generale della Tirreno‑Adriatico.

La prova odierna sottolinea la sua indiscussa supremazia nelle prove contro il tempo, in particolare su questo tracciato, che lo ha già visto trionfare nelle edizioni precedenti.

Analisi della performance

La cronometro di apertura della Tirreno‑Adriatico, svoltasi oggi a Lido di Camaiore, ha visto Ganna registrare una media di 56,868 km/h, una delle più elevate nella storia della corsa. Questo risultato conferma la sua eccellente forma in vista delle prossime tappe della competizione.