Dopo la Strade Bianche, l'Italia resta al centro del mondo del ciclismo con la Tirreno - Adriatico. La corsa scatta lunedì 9 marzo da Lido di Camaiore, con una cronometro individuale, per concludersi domenica 15 marzo con il tradizionale traguardo di San Benedetto del Tronto. In gruppo ci saranno tanti big, a partire da Isaac Del Toro, Matteo Jorgenson, Primoz Roglic e Antonio Tiberi, che appaiono come i favoriti per la vittoria finale, e Filippo Ganna, che punta alla crono d'apertura.

Tirreno, le tappe

Lunedì 9 marzo, 1° tappa: cronometro individuale a Lido di Camaiore (11,5 km).

Crono veloce e piatta, con due lunghi rettilinei raccordati a metà tracciato da una serie di curve.

Martedì 10 marzo, 2° tappa: da Camaiore a San Gimignano (206 km). Tappa mossa con un finale da classica. Si percorre un tratto di sterrato, con alcuni strappi impegnativi, che porta verso il traguardo di San Gimignano.

Mercoledì 11 marzo, 3° tappa: da Cortona a Magliano de' Marsi (221 km). Frazione lunga e ondulata, ma che potrebbe essere favorevole agli sprinter.

Giovedì 12 marzo, 4° tappa: da Tagliacozzo a Martinsicuro (213 km). Le lunghe salite di Ovindoli e Capannelle nella prima parte, poi lo strappo di Tortoreto a una decina di km dal traguardo.

Venerdì 13 marzo, 5° tappa: da Marotta-Mondolfo a Mombaroccio (184 km).

Tappa spaccagambe, senza respiro e con quasi 4000 metri di dislivello. Nel finale si affronta due volte la salita di Santuario del Beato Sante.

Sabato 14 marzo, 6° tappa: da San Severino Marche a Camerino (188 km). La salita a Sassotetto nella prima parte, quindi circuito attorno a Camerino con la salita finale di 3 km al 9%.

Domenica 15 marzo, 7° tappa: da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto (142 km). Classico finale per velocisti.

The route of @TirrenAdriatico has been revealed today. 🔱 There's a 11 km ITT and no mountain top finish so if Pippo Ganna (2nd last year) targets it, he can win it. There are 3 stages longer than 200 km, great preparation for Sanremo. Love it. 👍🏻#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/royrQSMT9U — Mihai Simion (@faustocoppi60) January 16, 2026

I campioni al via

La starting list della Tirreno Adriatico è davvero regale.

Tra gli uomini di classifica spiccano i nomi di Isaac Del Toro, Primoz Roglic, Matteo Jorgenson, Antonio Tiberi, Jai Hindley, Giulio Pellizzari, Thymen Arensman, Michael Storer, Richard Carapaz, Santiago Buitrago. Tra i velocisti, che potrebbero avere due occasioni, i big sono Jonathan Milan, Jasper Philipsen e Paul Magnier.

Ma non mancheranno altre stelle, a partire da Mathieu Van der Poel, Wout van Aert e Filippo Ganna, che quest'anno sembra intenzionato a non puntare alla classifica generale.

La Tirreno Adriatico sarà trasmessa ogni giorno sia dalla Rai che da Eurosport e dalle piattaforme collegate Discovery Plus e HBO Max. Le tappe si concluderanno intorno alle ore 15.30 - 16. Le dirette inizieranno alle 13. La Rai inizierà su Rai Play per poi passare su Rai Due.