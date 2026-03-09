La Tirreno‑Adriatico ha preso il via con una cronometro individuale a Lido di Camaiore, su un percorso di 11,5 chilometri interamente pianeggiante. La località toscana, ormai sede tradizionale di partenza della corsa, ha offerto ai corridori un tracciato veloce, caratterizzato da poche curve e ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo.

Il tracciato della tappa inaugurale

Il percorso della frazione di apertura prevede partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Dopo circa cinque chilometri, i corridori affronteranno un'unica inversione a U a Fiumetto, prima di intraprendere il tragitto di ritorno verso il lungomare.

Questa configurazione, che si ripete da dodici edizioni consecutive, si conferma favorevole ai grandi interpreti della specialità, permettendo loro di esprimere al meglio le proprie doti di potenza e velocità.

I protagonisti attesi

Tra i principali candidati alla vittoria nella cronometro spiccano nomi come Filippo Ganna, campione italiano della specialità e già vincitore in passato su questo tracciato, affiancato da altri specialisti quali Thymen Arensman e Max Walscheid. Grande attesa è riposta anche nelle prestazioni di corridori come Magnus Sheffield, Jonathan Milan e Primoz Roglic, tutti determinati a iniziare la corsa con un risultato positivo e ad accumulare secondi preziosi in vista della classifica generale.

La cronometro di Lido di Camaiore si configura come un importante banco di prova per tutti i pretendenti alla maglia di leader, in un'edizione della Tirreno‑Adriatico che si prospetta particolarmente combattuta e ricca di spunti tecnici.