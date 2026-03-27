Alexander Zverev si prepara a un'altra sfida cruciale contro Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami, in programma oggi all'Hard Rock Stadium. Dopo la netta sconfitta subita contro l'azzurro nella semifinale di Indian Wells, il tennista tedesco ha l'occasione di rifarsi in quello che si preannuncia come un incontro ad alta tensione. Zverev ha sottolineato l'importanza del “match perfetto” e del “servizio” per superare il numero due del mondo.

La rivalità si intensifica: terza semifinale consecutiva

La sfida tra Alexander Zverev e Jannik Sinner a Miami non è un confronto qualsiasi; si tratta della terza semifinale consecutiva tra i due in un torneo Masters 1000.

Un evento raro nella storia del tennis, accaduto una sola altra volta con lo stesso Zverev e Stefanos Tsitsipas tra Monte Carlo e Roma nel 2022. Questa ripetizione ravvicinata testimonia l'intensità della loro rivalità e l'alto livello di competitività che li vede costantemente ai vertici del circuito. Il torneo sul cemento della Florida, parte del Sunshine Double statunitense, promette di mettere in scena un equilibrio maggiore rispetto all'incontro californiano.

Il cammino verso la semifinale

Entrambi i tennisti hanno mostrato una forma eccellente nel loro percorso verso la semifinale. Alexander Zverev, nella notte italiana, ha superato l'argentino Francisco Cerundolo con un perentorio 6-1 6-2 nel suo quarto di finale, dimostrando grande solidità e aggressività.

Un risultato quasi identico a quello ottenuto da Jannik Sinner, che aveva precedentemente eliminato Frances Tiafoe con un netto 6-2 6-2. Questi successi convincenti hanno preparato il terreno per l'ennesimo scontro diretto, con entrambi i giocatori determinati a raggiungere la finale del prestigioso torneo di Miami.

Le dichiarazioni di Alexander Zverev: “Servirà il match perfetto”

Al termine della sua vittoria contro Cerundolo, Alexander Zverev ha espresso chiaramente le sue aspettative per l'imminente incontro con Sinner. “Mi attende la sfida più complicata, non c'è molto altro da aggiungere,” ha dichiarato il tedesco, evidenziando la consapevolezza della difficoltà dell'avversario. Nonostante la posta in gioco, Zverev si è mostrato fiducioso e motivato: “Non vedo l'ora di scendere in campo e dare tutto.

In questo torneo mi sto sentendo bene e spero davvero di poter continuare in questa direzione.” Ha anche rivelato un cambiamento nel suo approccio di gioco: “Sto giocando più aggressivo rispetto al solito. Temevo di fare maggiore fatica ad adattarmi a questo nuovo stile e, invece, i risultati stanno arrivando più in fretta del previsto.”

L'importanza del servizio e il precedente di Indian Wells

Analizzando la precedente sconfitta contro Sinner a Indian Wells, dove l'italiano si impose con un netto 6-2 6-4, Zverev ha individuato un fattore chiave. “A Indian Wells ho servito male e sappiamo che questo è un fattore chiave, specialmente in partite simili,” ha spiegato. Questa consapevolezza lo porta a focalizzarsi su uno degli aspetti più cruciali del suo gioco.

“Per avere la meglio su Sinner occorrerà disputare il match perfetto, ma sono pronto per la sfida,” ha concluso, ribadendo la sua determinazione a presentarsi al meglio per l'appuntamento che potrebbe portarlo alla finale del Masters 1000 di Miami. La sua capacità di adattamento e la ricerca di un gioco più aggressivo saranno elementi fondamentali per tentare di ribaltare l'esito del precedente confronto e avanzare nel torneo.