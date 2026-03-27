La Gand-Wevelgem 2026 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi nel calendario delle classiche del Nord. Questa corsa storica, giunta alla sua ottantottesima edizione, è in programma per domenica 29 marzo. La partenza avverrà da Middelkerke e l'arrivo è fissato a Wevelgem, per un totale di 240,8 chilometri di percorso. Conosciuta anche con il suggestivo nome di “In Flanders Fields”, la competizione mantiene intatto il suo fascino e promette uno spettacolo avvincente, grazie a un tracciato impegnativo e alla partecipazione di atleti di altissimo livello.

Tra i favoriti per la vittoria spicca il nome del ciclista danese Mads Pedersen, già vincitore delle ultime tre edizioni e considerato uno dei grandi protagonisti di questa classica. Accanto a lui, l'attenzione sarà rivolta anche a Wout Van Aert, che ha già trionfato nel 2021 e nel 2023, e che si presenta in ottima forma dopo la recente performance alla Milano-Sanremo. Il percorso di quest'anno introduce alcune leggere modifiche rispetto alle edizioni precedenti, con una distanza complessiva leggermente ridotta e l'inedita partenza da Middelkerke. Il tratto più selettivo e potenzialmente decisivo della gara sarà caratterizzato dalla successione dei celebri muri: lo Scherpenberg, il Baneberg, il Monteberg e, in particolare, il durissimo Kemmelberg, che i corridori dovranno affrontare per ben tre volte all'interno del circuito finale.

Programma e orari della Gand-Wevelgem 2026

La partenza ufficiale della gara è prevista per le ore 11.00 da Middelkerke. I ciclisti affronteranno i 240,8 chilometri del tracciato attraverso le suggestive strade fiamminghe, con l'arrivo a Wevelgem stimato intorno alle ore 16.20. Questo percorso, noto per le sue difficoltà e i suoi passaggi chiave, si preannuncia come un banco di prova significativo per gli atleti, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per l'assegnazione della vittoria finale. Gli appassionati avranno diverse opportunità per seguire l'evolversi della corsa, sia tramite dirette streaming che attraverso aggiornamenti testuali in tempo reale.

Dove seguire la Gand-Wevelgem 2026 in diretta streaming

Per l'edizione 2026 della Gand-Wevelgem, non è stata prevista una copertura televisiva tradizionale. Tuttavia, gli amanti del ciclismo potranno godere della diretta streaming dell'evento. La trasmissione sarà disponibile su Discovery Plus e HBO MAX a partire dalle ore 13.45. Successivamente, anche Eurosport 2 e DAZN offriranno la diretta della corsa, con inizio alle ore 14.15. Per chi desidera un aggiornamento costante e dettagliato, sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento, per non perdere nessuna delle fasi salienti e dei colpi di scena che la competizione saprà offrire.

La Gand-Wevelgem si conferma, dunque, una delle gare più affascinanti e combattute del panorama ciclistico internazionale, pronta a regalare nuove emozioni e momenti indimenticabili anche in questa edizione del 2026, consolidando la sua reputazione di classica imperdibile.