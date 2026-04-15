Il giovane tennista Carlos Alcaraz si trova nuovamente a fronteggiare un fastidio al polso, una condizione emersa durante la sua partecipazione al torneo di Barcellona. Questo problema fisico, sopraggiunto dopo la finale disputata a Montecarlo, potrebbe influenzare significativamente la sua presenza nei prossimi importanti appuntamenti del calendario tennistico, in particolare i tornei di Madrid e Roma. La situazione è stata oggetto di analisi da parte di Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che durante una recente puntata di TennisMania ha proposto una doppia chiave di lettura.

Secondo Monaco, la situazione di Alcaraz potrebbe essere interpretata in due modi: da un lato, "sembra che stia un po’ preparando il terreno per, non dico lasciar andare, ma insomma arrivare verso un impegno non proprio totale per questo torneo". Questa lettura suggerisce una gestione strategica volta a preservare le energie. Dall'altro lato, "volendo essere invece benpensanti ha avuto un problemino che poi ha superato, quindi niente di particolare". Il giornalista ha evidenziato come il calendario fitto di impegni e la necessità di mantenere una condizione fisica ottimale possano indurre Alcaraz a non spingere al massimo a Barcellona, soprattutto considerando che proprio in Catalogna aveva subito un infortunio lo scorso anno.

Il dualismo con Sinner e la sfida del calendario

Il dibattito su chi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia attualmente il migliore continua ad accendere le discussioni nel mondo del tennis. Monaco ha espresso la sua visione con una nota di ironia: "A me fa anche un po’ a sorridere il fatto che adesso, per contro, ci sia l’inseguimento a chi dice, agli ex campioni o allenatori, che dicono ‘Sinner adesso è più forte, adesso Sinner è numero 1’, c’è questo inseguimento continuo a dover mettere in chiaro le cose". Per Monaco, la verità emerge solo sul campo: "In chiaro le cose le mette il campo, quindi sappiamo che è uno sport dove le certezze, le fanno sembrare certezze loro due, ma in realtà sono molto poche, e quindi affannarsi a dire che adesso Sinner ha superato Alcaraz, anche solo ricordandosi l’ultimo anno e mezzo della loro rivalità, mi sembra piuttosto assurdo".

Monaco ha inoltre sottolineato come la fisicità leggera di entrambi i giocatori rappresenti un vantaggio nella prevenzione degli infortuni, pur riconoscendo le difficoltà imposte dal calendario: "Per come è strutturato il calendario, non aiuta molto Alcaraz in particolare, perché è spagnolo banalmente, mica per altro, non è un complotto, e quindi ogni anno si ripresenterà questa cosa. O salta di netto Montecarlo, oppure giocare tutti questi tre tornei in fila sarà sempre problematico". Questo aspetto evidenzia le sfide uniche che i tennisti di alto livello devono affrontare per mantenere la continuità.

L'episodio a Barcellona e le parole di Alcaraz

L'episodio più recente che ha riacceso le preoccupazioni si è verificato durante il match di secondo turno del torneo di Barcellona, che ha visto Alcaraz opposto a Otto Virtanen.

Il tennista spagnolo ha avvertito un leggero fastidio al polso destro e ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Dopo un trattamento rapido, ha ripreso la partita con una fasciatura. Al termine dell’incontro, Alcaraz ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti ma caute: "Ci sono sempre piccoli fastidi, ma spero non sia nulla di serio: domani non gioco e vedremo". La gestione della condizione fisica è diventata una priorità assoluta per il campione, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi stop a causa di infortuni, in particolare durante la delicata stagione sulla terra battuta.

La storia clinica recente di Alcaraz conferma la necessità di estrema cautela: due stagioni fa, un infortunio al polso lo aveva costretto a saltare numerosi tornei di rilievo, mentre nella stagione precedente un problema al bicipite femorale lo aveva tenuto lontano dal torneo di Madrid.

La rivalità con Sinner, nel frattempo, continua a essere uno degli argomenti più affascinanti e centrali del circuito ATP, ma come saggiamente evidenziato da Monaco, sarà il campo a stabilire i reali equilibri e i valori tra questi due straordinari giovani campioni.