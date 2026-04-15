La Nazionale italiana di sollevamento pesi si prepara ad affrontare i Campionati Europei 2026, in programma a Batumi, in Georgia, da domenica 19 a domenica 26 aprile. La squadra azzurra si presenta con una formazione rinnovata, che sapientemente combina l'esperienza di atleti affermati con il talento e l'energia di giovani emergenti, puntando a risultati significativi in questa importante rassegna continentale.

Atleti di punta e conferme

Tra i nomi di spicco che guideranno la compagine italiana figurano Sergio Massidda (65 kg), Giulia Imperio (48 kg) e Giulia Miserendino (69 kg).

A loro si unisce Cristiano Ficco (88 kg), determinato a rilanciarsi dopo aver superato problemi fisici nelle scorse stagioni. La lista ufficiale delle iscrizioni, pubblicata il 23 marzo 2026, conferma la loro presenza, con Cristiano Giuseppe Ficco indicato nella categoria 88 kg. Completano la squadra atlete di esperienza come la 32enne Noemi Filippazzo (58 kg), presente come riserva, e le 25enni Martina Chiacchio (63 kg) e Chiara Piccinno (63 kg), quest'ultima anch'essa in lista come riserva.

Le nuove promesse azzurre

Un particolare interesse è rivolto alle prospettive future del sollevamento pesi italiano. Tra le giovani promesse spicca Genna Toko Kegne (–77 kg), classe 2002, che arriva a Batumi forte di due titoli europei consecutivi conquistati nella categoria –76 kg.

Al suo fianco, la ventenne Celina Delia (–53 kg), considerata una papabile medaglia, e la sedicenne Sara Dal Bò (86 kg), che farà il suo debutto assoluto a livello senior in un grande evento internazionale. Le iscrizioni ufficiali confermano la partecipazione di Celine Ludovica Delia (53 kg) e Genna Romida Toko Kegne (77 kg), evidenziando il loro ruolo chiave per il futuro della disciplina. Nella categoria 79 kg, figura anche Oscar Reyes Martinez come riserva.

Il contesto dei Campionati Europei

I Campionati Europei di sollevamento pesi 2026 si terranno presso il Batumi Sports Palace, dal 19 al 26 aprile. Questa edizione assume un carattere di transizione, in quanto precede l'introduzione delle nuove categorie di peso, che entreranno in vigore dal 1° agosto.

Tale riorganizzazione è un passo fondamentale in preparazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La manifestazione, che rappresenta la 106ª edizione maschile e la 38ª femminile, vedrà l'assegnazione di sedici titoli europei (otto maschili e otto femminili), in linea con le nuove normative stabilite dalla IWF a partire da giugno 2025.