Alex Schwazer ha centrato un risultato di rilievo nella maratona di marcia in Germania, stabilendo un nuovo record italiano sulla distanza con il tempo di 3h01’55”. L'atleta 41enne ha commentato la sua prestazione: “La forma è ottima e abbiamo deciso di preparare la gara più lunga: sono state cinque settimane molto impegnative, ma i sacrifici sono stati ampiamente ripagati”.

La performance e le sfide della gara

Schwazer ha spiegato di aver puntato a un'ottima prestazione, nonostante le condizioni avverse. “Sono venuto qui per fare un’ottima prestazione – ha sottolineato – c’era anche un forte vento che ha condizionato la gara.

Speravo di fare 2h58’ e il tempo che ho fatto equivale a questo in condizioni ideali. Naturalmente sono soddisfatto”. Il risultato è ancora più significativo considerando le difficoltà.

Prospettive future e impegni personali

Guardando al futuro, Schwazer ha menzionato gli europei di atletica a Birmingham, previsti in estate. Tuttavia, la sua partecipazione non è scontata e, come ha specificato, non dipende esclusivamente da lui. “Io non sono un professionista, ho un lavoro, una famiglia e l’ultima gara vera che ho preparato nello specifico era quella che speravo di fare alle Olimpiadi di Parigi. Non è facile, bisogna capire tante cose. Ora ho gareggiato qui, mi prendo una pausa e poi vedremo”, ha dichiarato.

Il parere dell'ex allenatore Sandro Donati

Le capacità di Alex Schwazer continuano a stupire gli addetti ai lavori. Sandro Donati, suo ex allenatore, ha recentemente osservato la sorprendente forma fisica e il talento ancora evidente dell'atleta, nonostante i suoi 41 anni. Donati ha definito la sua prestazione “fuori dal comune, eccezionale” e ha rimarcato: “per l’età che ha è incredibile. È veramente un soggetto che stupisce”. Queste parole ne sottolineano la straordinaria resilienza.