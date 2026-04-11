Il Milan ha subito una pesante sconfitta casalinga, crollando sotto i colpi dell’Udinese che ha espugnato San Siro con un netto 3-0. La partita, valida per la trentaduesima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri soccombere di fronte a una formazione friulana cinica e determinata. Il primo gol è arrivato al ventisettesimo minuto del primo tempo, quando un autogol sfortunato di Bartesaghi ha deviato in rete un cross insidioso di Atta, portando in vantaggio l'Udinese. Solo dieci minuti più tardi, Ekkelenkamp ha raddoppiato le marcature, finalizzando un'azione ben orchestrata e servito da un ispirato Zaniolo.

La ripresa ha confermato il dominio ospite: al ventiseiesimo minuto, Atta ha sigillato il risultato con la terza rete, capitalizzando un assist preciso di Ekkelenkamp. Al termine del primo tempo e al fischio finale, i fischi assordanti del pubblico di San Siro hanno accompagnato i rossoneri negli spogliatoi, con Leao in particolare bersaglio della contestazione.

Una Serata da Dimenticare per il Milan di Allegri

La squadra guidata da Allegri non è riuscita a trovare una reazione efficace, incassando un brusco stop che complica ulteriormente il suo percorso in questa stagione di Serie A. Questa sconfitta, giunta dopo il precedente ko contro il Napoli, ha di fatto compromesso in maniera significativa le già esigue ambizioni scudetto del club milanese.

Il risultato negativo apre ora scenari preoccupanti in classifica, offrendo a squadre come Juventus e Como la concreta possibilità di accorciare le distanze e minacciare la posizione dei rossoneri, rendendo la corsa per le posizioni di vertice ancora più incerta e combattuta. La prestazione opaca ha lasciato un amaro in bocca ai tifosi e solleva interrogativi sulla tenuta psicologica e tattica della formazione.

L'Udinese, Cinica e Concreta, Conquista San Siro

L’Udinese ha dimostrato sul campo una grande concretezza e una freddezza invidiabile sotto porta, capitalizzando al meglio ogni occasione creata. La squadra friulana ha sfoderato un primo tempo quasi perfetto, gestendo il vantaggio con intelligenza e raddoppiando prima dell'intervallo.

La chiusura efficace nella ripresa ha permesso di controllare il gioco e di trovare anche la rete del definitivo 3-0, senza concedere spazi significativi agli avversari. La vittoria a San Siro, uno dei campi più prestigiosi del campionato italiano, rappresenta un risultato di enorme valore e prestigio per la formazione ospite, confermando la sua capacità di affrontare e superare anche le grandi squadre in trasferta.

L'Analisi Tattica: La Solidità Friulana

L'Udinese ha saputo imporre la propria strategia, mostrando una solida difesa e una notevole capacità di sfruttare le transizioni offensive, elementi che hanno messo in seria difficoltà il Milan. I rossoneri, tradizionalmente più abili nel controllo del gioco e nel possesso palla, si sono trovati spiazzati dalla rapidità e dall'organizzazione dei friulani.

Questa vittoria a San Siro non è stata casuale, ma ha confermato la capacità dell'Udinese di sorprendere anche le squadre di alta classifica sui loro stessi campi, grazie a un approccio tattico ben studiato e a una grande efficacia nelle ripartenze. La prestazione ha evidenziato come la squadra ospite abbia saputo leggere al meglio la partita, neutralizzando i punti di forza avversari e colpendo nei momenti cruciali.