La Billie Jean King Cup 2026 entra nel vivo con il turno preliminare che vede l’Italia impegnata contro il Giappone. La sfida, in programma al Colle degli Dei di Velletri tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, è un primo snodo cruciale per le azzurre, reduci dai successi nelle ultime due edizioni. La squadra, guidata da Tathiana Garbin, schiera un quartetto di alto livello: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Lucia Bronzetti e Sara Errani.

Il format della competizione prevede sette sfide tra le quattordici nazionali protagoniste.

Da una parte, le sette squadre che hanno partecipato alle Finals 2025 (con la Cina già qualificata come Paese ospitante); dall’altra, le sette vincitrici dei gironi di spareggio disputati lo scorso novembre. Ogni confronto si svolgerà su due giornate: il primo giorno sono previsti due singolari, mentre il secondo si aprirà con il doppio, seguito da due singolari “inversi”, spesso decisivi per il risultato finale. Le vincitrici staccheranno il pass per le Finals di settembre a Shenzhen, mentre le sconfitte dovranno affrontare i play-off di novembre.

Italia e Giappone: precedenti e protagoniste

La nazionale italiana arriva a questa sfida forte di una tradizione recente estremamente positiva: le azzurre hanno infatti conquistato il titolo sia nel 2024 a Malaga che nel 2025 a Shenzhen.

Il Giappone, guidato dalla capitana Ai Sugiyama, si presenta senza Naomi Osaka ma con un gruppo competitivo formato da Moyuka Uchijima, Himeno Sakatsume, Nao Hibino, Eri Hozumi e Shuko Aoyama. L’unico precedente tra le due squadre risale ai quarti di finale delle Finals 2024 a Malaga, dove l’Italia si impose per 2-1: dopo la sconfitta iniziale di Cocciaretto contro Shibahara, arrivarono le vittorie di Paolini su Uchijima e del doppio Errani/Paolini su Aoyama/Hozumi.

Il sorteggio, avvenuto negli uffici dell’ITF a Londra, ha dunque riservato alle azzurre un avversario già affrontato con successo in passato. La squadra italiana, grazie alla profondità del proprio roster e all’esperienza accumulata nelle ultime stagioni, parte con i favori del pronostico ma dovrà comunque prestare attenzione a un Giappone determinato a sorprendere.

Il quadro delle altre sfide e il nuovo format

Oltre a Italia-Giappone, il turno preliminare della Billie Jean King Cup 2026 propone altri incontri di rilievo: Belgio-Stati Uniti, Australia-Gran Bretagna, Kazakhstan-Canada, Slovenia-Spagna, Svizzera-Repubblica Ceca e Ucraina-Polonia. Il nuovo format, che prevede confronti in casa e in trasferta e l’eliminazione dei gironi a sede unica, garantirà maggiore spettacolo e coinvolgimento per il pubblico.

Le sette nazionali vincitrici di questo turno accederanno alle Finals di settembre in Cina, mentre le perdenti avranno una seconda chance nei play-off di novembre. L’Italia, forte dei recenti trionfi e di una squadra di alto livello, punta a confermare il proprio ruolo di protagonista nel panorama internazionale del tennis femminile.