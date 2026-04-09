Il mondo del tennis si prepara a un nuovo appuntamento di rilievo con Jannik Sinner, attuale numero due del ranking mondiale, che torna a calcare la prestigiosa terra rossa del Principato di Monaco. L'azzurro è atteso dagli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, un torneo che rappresenta una tappa fondamentale della stagione primaverile sul mattone tritato. La posta in gioco è alta: un posto nei quarti di finale, obiettivo cruciale per consolidare la sua posizione ai vertici.

Il suo avversario sarà Tomas Machac, il tennista ceco che occupa la cinquantatreesima posizione nella classifica ATP.

Un confronto che promette scintille, con Sinner che si presenta all'incontro forte di una stagione finora eccezionale, caratterizzata da prestazioni convincenti e una crescita costante. Gli appassionati potranno seguire ogni momento di questa sfida: il match è infatti in programma nella giornata odierna, con copertura in diretta televisiva e streaming.

Sinner contro Machac: i precedenti e il dominio dell'azzurro

La sfida tra Jannik Sinner e Tomas Machac non è inedita per il circuito professionistico. I due atleti si sono già incrociati in tre occasioni, e in tutti i precedenti l'azzurro ha saputo imporsi con autorità, senza mai concedere un set all'avversario. Questa statistica evidenzia un chiaro dominio di Sinner nei confronti diretti, un fattore che potrebbe influenzare l'approccio psicologico all'incontro.

L'ultimo scontro risale a pochi mesi fa, a febbraio, sul cemento di Doha, dove Sinner ha superato Machac con un netto 6-1, 6-4. Anche nel corso del 2024, il tennista italiano aveva già dimostrato la sua superiorità, vincendo le sfide disputate a Shanghai e a Miami. A Shanghai, il punteggio fu di 6-4, 7-5, mentre a Miami Sinner si impose con un 6-4, 6-2. Questi risultati non solo rafforzano la fiducia dell'italiano, ma sottolineano anche la sua capacità di adattarsi a diverse superfici, pur dovendo ora affrontare la terra battuta monegasca, che richiede specifiche abilità tecniche e tattiche.

Il Masters 1000 di Montecarlo: un banco di prova fondamentale

Il Masters 1000 di Montecarlo è universalmente riconosciuto come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della stagione sulla terra rossa.

Per Jannik Sinner, questa sfida contro Machac non è solo un ostacolo da superare per avanzare nel tabellone, ma anche un banco di prova cruciale in vista dei futuri impegni internazionali su questa superficie. L'azzurro ha dimostrato in più occasioni di saper gestire la pressione dei grandi eventi, e la sua serie di vittorie nei precedenti confronti lo pone come favorito d'obbligo per l'accesso ai quarti di finale.

Il match, attesissimo dagli appassionati di tennis, si svolgerà sul Campo Ranieri III come secondo incontro della giornata, con un inizio previsto dopo le ore undici. Per chi non volesse perdere nemmeno un punto di questa emozionante partita, la diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport, mentre lo streaming sarà disponibile tramite la piattaforma NOW. Un'occasione imperdibile per seguire da vicino la corsa di Sinner in uno dei tornei più affascinanti del circuito ATP.