Valentin Vacherot ha compiuto un'impresa di grande rilievo nel torneo ATP di Montecarlo, superando Lorenzo Musetti, finalista dell'edizione precedente, con il punteggio di 7-6(6) 7-5 nei sedicesimi di finale. Il tennista monegasco, attualmente numero 23 del ranking mondiale, ha così conquistato l'accesso agli ottavi di finale, confermando la sua costante crescita e la solidità mostrata nei mesi precedenti.

Al termine della partita, Vacherot ha espresso tutta la sua emozione per il risultato ottenuto: "Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che avrei battuto un top 5 sulla terra battuta sul mio campo di casa, in una sessione serale del secondo turno di questo torneo, non ci avrei creduto.

E invece eccomi qui, è incredibile". Il monegasco ha raccontato di aver impiegato un set e due game per trovare il ritmo giusto sulla terra battuta, ma di aver poi acquisito fiducia e sicurezza nei propri colpi, soprattutto contro un avversario come Musetti, capace di imprimere grande forza e ritmo alla palla.

L'analisi tattica e l'atmosfera del match

Vacherot ha analizzato la partita sottolineando come Musetti abbia cercato di imporre il proprio gioco, servendo largo e tentando di dominare gli scambi. "Nei momenti chiave ho giocato meglio e lui no. Questo significa che ho piazzato colpi profondi nei momenti cruciali e sono riuscito a vincere i punti decisivi. Ho servito quasi bene come sui campi in cemento in questa stagione sulla terra battuta, e spero che continui così".

Il tennista ha poi evidenziato la presenza massiccia di tifosi italiani sugli spalti: "Sapevo che lo stadio sarebbe stato pieno per tre quarti di italiani, e lo hanno riempito completamente. Hanno creato un’atmosfera incredibile... Ma ho fatto sentire anche la mia presenza. Così, quando la tensione è salita, sono riuscito ad approfittarne, soprattutto durante il tie-break. Ne ho tratto il massimo, e ha dato i suoi frutti. Adoro questo tipo di atmosfera".

Prossima sfida e ambizioni nel torneo

Guardando avanti, Vacherot si prepara ad affrontare Hurkacz negli ottavi di finale, consapevole delle difficoltà che lo attendono: "Sarà una partita completamente diversa. Lui ha molta esperienza. Era tra i primi dieci, poi si è infortunato, ma ora sta giocando di nuovo bene.

Penso che la partita sarà molto difficile, e lui serve molto bene. Spero di poter servire bene come ho fatto contro Musetti". Il monegasco ha poi aggiunto: "L’inizio di stagione è stato costante, ma avevo bisogno di una grande vittoria come quella di oggi. Vorrei andare avanti. Sono agli ottavi di finale, ma mi piacerebbe raggiungere, ad esempio, le semifinali. Se riuscissi a farlo qui in casa, sarei molto contento".

Questa affermazione di Vacherot non è solo un traguardo personale, ma rappresenta anche un momento significativo per il tennis monegasco. È il primo giocatore del Principato dal 1973 a ottenere una vittoria contro un top 10 ATP al Monte-Carlo Masters e il primo, dopo il suo coach e fratellastro Benjamin Balleret, a raggiungere il terzo turno nel torneo. Questo successo sottolinea la sua ascesa nel panorama tennistico internazionale.