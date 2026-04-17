La Parigi-Roubaix 2026, disputata domenica 12 aprile, continua a suscitare accesi dibattiti nel mondo del ciclismo. La classicissima francese, nota come “l’Inferno del Nord” per la sua durezza e i suoi tratti di pavé, ha visto trionfare Wout van Aert in uno sprint finale al cardiopalma contro Tadej Pogacar. Tuttavia, la gara è stata segnata da episodi che hanno influito pesantemente sul risultato, in particolare la foratura di Mathieu van der Poel, uno dei protagonisti più attesi.

'VDP impressionante'

Nonostante il ritardo di circa due minuti causato dal problema meccanico, Van der Poel si è dimostrato in grande forma e ha lottato fino alla fine con grinta ed energia.

Tom Boonen, quattro volte vincitore della Roubaix e figura di riferimento nel ciclismo su strada, ha elogiato la prestazione dell’olandese definendola "di un livello eccezionale".

In una sua analisi durante il Wielerclub Wattage di Sporza, Boonen ha sottolineato come il risultato finale non renda giustizia a quanto fatto da Van der Poel: "È stato impressionante. È stato di gran lunga lui il migliore in gara, non van Aert".

Tuttavia, Boonen ha anche ricordato la sacra regola sportiva: "Non ha vinto lui, ma ha vinto van Aert, e il vincitore ha sempre ragione a posteriori".

'La Alpecin è una delle squadre più attente ai materiali'

L’episodio più controverso della corsa riguarda proprio il problema subito da Van der Poel nella Foresta di Arenberg.

José De Cauwer, commentatore esperto, ha evidenziato la stranezza della differenza di pedali tra VDP e Philipsen, che ha reso impossibile uno scambio di biciclette che avrebbe permesso al campione olandese di ripartire velocemente e restare nel vivo della corsa.

"L’aspetto più strano di tutta la vicenda è che questo problema sia avvenuto proprio nella Alpecin, una delle squadre più specializzate nei materiali", ha affermato De Cauwer. Con fermezza ha concluso: "Il fatto stesso che sia successo è sbagliato. Non dovrebbe essere permesso che accada."

In definitiva, la Parigi-Roubaix 2026 ha confermato ancora una volta la sua fama di corsa imprevedibile e dura, dove fattori tecnici, resistenza fisica e tattica di gara si intrecciano in modo indissolubile.

Wout van Aert ha interpretato al meglio le condizioni e i momenti chiave della competizione, conquistando il meritato successo. Ma le parole di Boonen ci ricordano che dietro al nome del vincitore spesso si nasconde una storia più complessa, fatta di sfortune e grandi prestazioni che meritano altrettanta attenzione