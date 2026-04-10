La tanto attesa finale del singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo si svolgerà domenica 12 aprile, promettendo un epilogo emozionante sul celebre Court Rainier III. L'incontro clou avrà inizio non prima delle ore 15.00, seguendo la finale di doppio che aprirà il programma della giornata. Gli appassionati di tennis avranno molteplici opzioni per seguire l'evento: la diretta televisiva sarà garantita su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e TV8 HD. Per coloro che preferiscono la visione in streaming, la copertura sarà disponibile tramite Sky Go, NOW, Tennis TV e tv8.it.

Inoltre, per un aggiornamento minuto per minuto, OA Sport offrirà una dettagliata diretta live testuale dell'ultimo e decisivo atto del torneo.

Il programma completo della giornata conclusiva

La giornata di domenica 12 aprile, dedicata alle finali del prestigioso torneo monegasco, prenderà il via sul Court Rainier III. Il primo appuntamento sarà con la finale del doppio maschile, con inizio fissato per le ore 12.00. Questo match introdurrà l'evento principale della giornata. Successivamente, l'attenzione si sposterà sulla finale del singolare maschile, che avrà il suo fischio d'inizio non prima delle ore 15.00. Entrambi gli incontri rappresentano il culmine di una settimana di grande tennis e saranno ampiamente coperti dai media.

La trasmissione della finale di singolare si distingue per la sua ampia accessibilità. Sarà infatti proposta in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno (canale 201) e, per la prima volta in assoluto per un Masters 1000, anche su TV8 HD (canale 8). Questa inclusione di TV8 HD nel palinsesto della diretta rappresenta una novità di rilievo, offrendo la possibilità di seguire l'evento in chiaro a un pubblico più vasto. Le opzioni di streaming includono le piattaforme dedicate agli abbonati Sky, ovvero Sky Go e NOW, oltre a Tennis TV per gli appassionati internazionali e il sito tv8.it per la visione gratuita. Per chi desidera un resoconto in tempo reale, la diretta live testuale sarà fornita da OA Sport.

La decisione di trasmettere la finale in chiaro su TV8 segna un momento importante per la diffusione del tennis. Sebbene il canale avesse già offerto in differita la migliore semifinale nella giornata di sabato 11 aprile, la diretta dell'atto conclusivo di un torneo Masters 1000 è un evento senza precedenti che mira ad ampliare significativamente la platea degli spettatori e a rendere il tennis di alto livello più accessibile a tutti gli appassionati.