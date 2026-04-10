L’Orizzonte Catania ha ottenuto una netta vittoria esterna sul campo dell’AGN Energia Bogliasco 1951, imponendosi per 19-4 nel secondo anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 femminile 2025-2026 di pallanuoto. Questo risultato riporta le etnee a soli due punti dalla capolista SIS Roma, che però ha disputato una partita in più.

La partita è stata dominata fin dal primo tempo, chiuso sull’1-4. Le etnee hanno poi ampliato il vantaggio fino al 2-9 all’intervallo. Il terzo periodo ha visto un ulteriore allungo, terminato 3-15, mentre nell’ultimo quarto l’Orizzonte ha controllato fino al 4-19 finale.

Claudia Marletta è stata la protagonista assoluta dell'incontro con sette reti.

Dettagli della gara

Il tabellino ufficiale registra: AGN Energia Bogliasco 1951 – L’Ekipe Orizzonte 4-19. Per il Bogliasco hanno giocato V. Uccella, E. Bianco, G. Bozzo, A. Banchi, K. Howarth, L. Virzi, E. Hardy (1), R. Rogondino (1), C. Paganuzzi, T. Giovanetti, M. Carpaneto, B. Bo (2), G. De’ Capitani Di Vimercate, S. Bozzo, F. Soro, allenati da Sinatra. Nell’Orizzonte: G. Condorelli, B. Halligan (1), C. Meggiato, G. Viacava (1), V. Sbruzzi (1), D. Bettini (2), B. Gulizia (1), C. Tabani (1), V. Sevenich (2), C. Marletta (7), B. Cassarà (1), M. Leone (1), L. Celona, G. Gagliardi (1), allenati da Miceli. L'incontro è stato diretto dagli arbitri Mazzoccoli e Scarciolla.

Le note tecniche indicano i parziali di 1-4, 1-5, 1-6, 1-4. Sono uscite per limite di falli Howarth (Bogliasco) nel terzo tempo e Paganuzzi (Bogliasco) nel quarto tempo. Le superiorità numeriche hanno visto il Bogliasco realizzare 2/8 e l'Orizzonte 4/7, a cui si aggiungono sei rigori. Gli spettatori presenti erano circa cento.

Contesto e Classifica

Con questo successo, l’Orizzonte sale a 42 punti, mentre la SIS Roma guida la classifica con 44 punti, avendo però disputato due partite in più. Seguono il Rapallo Pallanuoto a 38, Pallanuoto Trieste a 30, Smile Cosenza a 25, Plebiscito Padova a 24, AGN Energia Bogliasco 1951 a 19, Brizz Nuoto a 9, Nautilus Civitavecchia a 6 e Iren Tauride L. Locatelli Genova a zero.

Il momento dell'Orizzonte

Questa prestazione conferma il buon momento dell’Orizzonte, reduce da una serie di risultati positivi che ne hanno rafforzato la posizione in campionato. Già alla vigilia dell'incontro, la squadra si mostrava determinata a mantenere il vertice della classifica. Beatrice Cassarà aveva espresso la fiducia del gruppo, nonostante un “periodo difficile a inizio stagione”, aggiungendo l'importanza di “entrare in acqua determinate per imporre il nostro gioco”, con lo sguardo già rivolto al prossimo impegno contro Trieste.