L'Augusta National Golf Club si prepara ad accogliere l'élite del golf mondiale per il Masters, il primo dei quattro major stagionali. L'attesissimo torneo si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 aprile, promettendo emozioni e sfide di altissimo livello.

A difendere il prestigioso titolo sarà Rory McIlroy, che lo scorso anno ha trionfato con un totale di undici colpi sotto il par, superando avversari di calibro come Justin Rose e Patrick Reed. Tra i principali favoriti per questa edizione figurano nomi di spicco del circuito internazionale: Scottie Scheffler, Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Dustin Johnson, Patrick Reed, Jordan Spieth, Bubba Watson, Zach Johnson, Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick, Nicolai Hojgaard, Viktor Hovland, Robert MacIntyre e Brooks Koepka.

Un'assenza significativa sarà quella di Tiger Woods, ancora in fase di convalescenza dopo un incidente automobilistico.

Rory McIlroy arriva ad Augusta dopo aver disputato quattro tornei nel PGA Tour, superando tre tagli e ottenendo un notevole secondo posto al Genesis Invitational, oltre a un quattordicesimo al Pebble Beach Pro‑Am. Sul DP World Tour, ha conquistato un terzo posto al Dubai Invitational. Anche Scottie Scheffler, attuale numero uno mondiale e vincitore del Masters nel 2024 e nelle edizioni 2021‑2022, è tra i contendenti più accreditati, nonostante risultati recenti meno brillanti, come il T22 al The Players e il T24 all’Arnold Palmer Invitational.

Il Percorso di Augusta e i Dettagli del Torneo

Questa novantesima edizione del Masters, che si tiene presso l’Augusta National Golf Club in Georgia, ha visto l'inizio delle prove di allenamento già lunedì 6 aprile. Il celebre percorso mantiene la sua identità iconica, pur presentando una modifica significativa: la buca 17, nota come Nandina, è stata accorciata rispetto all’edizione precedente.

L'air di partenza della buca 17 è stato spostato, aggiornando la sua lunghezza ufficiale a 411 metri. Nonostante questa variazione, il tracciato complessivo rimane un par 72, con una lunghezza totale leggermente ridotta a circa 6.917 metri, garantendo comunque una sfida impegnativa per tutti i partecipanti.