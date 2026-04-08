La NASCAR Cup Series inaugura la stagione 2026 con la prima delle due tappe previste al Bristol Motor Speedway, un tracciato leggendario conosciuto come il 'Colosseo' del Tennessee. Dopo la pausa di Pasqua e la recente gara di Martinsville, l'attenzione si sposta su questo short-track iconico, dove la competizione promette spettacolo e colpi di scena. L'attesa è palpabile per questa prima sfida del 2026 della Cup Series, con Kyle Larson già indicato tra i principali favoriti.

Il circuito di Bristol, secondo per lunghezza solo a Martinsville nel calendario della serie, rappresenta una delle sfide più singolari per i piloti delle stock car americane.

Negli ultimi anni, la pista ha visto alternarsi superfici sterrate e asfaltate, ma dal 2024 si è tornati a correre sull'asfalto. Questa scelta ha riportato in primo piano la cruciale gestione degli pneumatici, spesso soggetti a un consumo estremo. Proprio questa caratteristica ha reso la gara del 2024 memorabile: i team furono costretti a strategie inedite e si registrarono oltre cinquanta cambi di leadership prima che Denny Hamlin conquistasse la vittoria.

I protagonisti e la classifica prima di Bristol

Tra i piloti più attesi spicca Kyle Larson, vincitore dell’edizione 2025 e considerato il favorito anche quest’anno al volante della riconoscibile Chevrolet Camaro #5 del team Hendrick Motorsports.

Nel palmarès recente della prova primaverile di Bristol figurano anche nomi illustri come Kyle Busch, che ha trionfato nel 2007, 2009, 2011, 2018 e 2019, Brad Keselowski (2012, 2020) e il già citato Denny Hamlin (2024).

La classifica aggiornata della Cup Series vede attualmente in testa Tyler Reddick con 353 punti, seguito da Ryan Blaney a quota 271 e Denny Hamlin a 259. Completano la top five Chase Elliott e William Byron, mentre Kyle Larson occupa l’ottava posizione con 206 punti, a pari merito con Brad Keselowski, Chris Buescher e Bubba Wallace. Questa gara a Bristol è anche un crocevia fondamentale per la qualificazione alla Chase, con i primi sedici piloti virtualmente ammessi; al momento, Michael McDowell e Austin Cindric si trovano appena fuori dalla zona qualificazione per pochi punti.

Le sfide del 'Colosseo' di Bristol

Il Bristol Motor Speedway è celebre per la sua superficie in cemento e per l’uso di adesivi speciali che, pur aumentando il grip, possono generare situazioni altamente imprevedibili e un notevole consumo degli pneumatici. Nel 2024, l'usura degli pneumatici fu talmente elevata che la direzione gara concesse un set extra a ciascun team, una decisione straordinaria che testimonia la complessità e la difficoltà di questa pista. La capacità di gestire le soste ai box e di adattarsi rapidamente alle condizioni mutevoli del tracciato saranno, ancora una volta, fattori determinanti per il risultato finale.

Con la stagione appena iniziata e una classifica ancora molto compatta, la tappa di Bristol si preannuncia come uno degli appuntamenti chiave per la corsa al titolo 2026 della NASCAR Cup Series, promettendo emozioni e strategie audaci fin dalle prime battute.