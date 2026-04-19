La Numia Vero Volley Milano ha riaperto la finale scudetto di Serie A1 femminile, imponendosi per 3-1 sulla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano in gara-3. La vittoria, ottenuta al Palaverde di Villorba, rimanda la festa delle campionesse in carica, le Pantere, e rilancia le speranze di Milano, trascinata da una superba Egonu.

L'esito di gara-3 porta la serie sul 2-1 in favore di Conegliano, ma l'appuntamento è già fissato per mercoledì sera alle 20.30 all’Allianz Cloud di Milano per gara-4, un match cruciale che potrebbe riequilibrare definitivamente le sorti della finale.

Prestazioni individuali decisive

Sul fronte delle prestazioni individuali, Paola Egonu della Numia Vero Volley Milano è stata la protagonista assoluta, mettendo a segno ben 34 punti. Determinante anche il contributo di Kurtagic con 12 punti, Lanier con 10 e Piva con 8. Per la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, la migliore è stata Haak con 27 punti, seguita da Fahr (11), Gabi (10), Chirichella (10) e Zhu (8).

Momenti chiave e dinamiche del match

La partita è stata caratterizzata da un alto livello tecnico e da momenti di grande intensità. A Conegliano è sembrato mancare il "killer instinct" nei momenti cruciali; nonostante l'efficacia in attacco di Haak, le prestazioni di Gabi e Zhu sono state meno incisive, e l'ingresso di Sillah non ha sortito l'effetto sperato.

Milano, d'altro canto, ha saputo sfruttare al meglio le proprie risorse, con una Egonu in grande spolvero che ha guidato la squadra, affiancata da una Kurtagic molto concreta e una Lanier decisiva nel quarto set. Questa combinazione ha permesso alla Numia di espugnare il PalaVerde e di guadagnarsi l'opportunità di pareggiare la serie in gara-4.

Il punto decisivo che ha sigillato la vittoria è stato un pallonetto di Egonu, che ha chiuso il match e riaperto ufficialmente la serie finale, negando a Conegliano la possibilità di festeggiare lo scudetto in casa.

Il contesto della finale scudetto

La finale scudetto 2025-26 vede protagoniste la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano, impegnate in una serie al meglio delle cinque gare.

Dopo gara-1 (sabato 11 aprile) e gara-2 (mercoledì 15 aprile), gara-3 si è svolta domenica 19 aprile al Palaverde di Villorba. Il calendario prevede ora gara-4 mercoledì 22 aprile all’Allianz Cloud di Milano e, in caso di parità, l'eventuale gara-5 sabato 25 aprile nuovamente al Palaverde.

Questa finale vede scontrarsi due delle squadre più solide e organizzate del campionato, pronte a darsi battaglia per il titolo in una serie che si preannuncia ricca di spettacolo e tensione fino all'ultimo punto.