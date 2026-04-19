La finale scudetto del campionato italiano di volley femminile si riaccende: Milano ha sconfitto Conegliano per tre set a uno nella decisiva gara tre, disputata al PalaVerde di Treviso. Questa vittoria permette alla formazione lombarda, trascinata da una superlativa Paola Egonu, di accorciare le distanze nella serie, portandosi sull'1-2 e rimandando la possibile festa tricolore delle venete. L'incontro, caratterizzato da grande intensità e numerosi colpi di scena, si è concluso con i parziali di 25-20, 20-25, 30-28, 25-20.

La vera protagonista dell'incontro è stata senza dubbio Paola Egonu, autrice di ben trentaquattro punti, di cui due a muro.

La sua performance è stata cruciale nei momenti più caldi della partita, orchestrata dalla regia di Francesca Bosio. Fondamentale anche il contributo offensivo di Khalia Lanier, con dieci punti, e di Rebecca Piva, che ne ha messi a segno otto. Tra le centrali, Hena Kurtagic si è distinta con dodici punti e cinque muri vincenti, affiancata da Anna Danesi con cinque punti. La difesa e la ricezione sono state garantite dalla solida prestazione del libero Eleonora Fersino, a coronamento di un'esecuzione di squadra di alto livello.

Conegliano non molla, Milano determinata

Nonostante la battuta d'arresto, Conegliano ha dimostrato grande carattere e combattività. La squadra veneta si è affidata ai ventisette punti di Isabelle Haak, supportata dalle bande Zhu Ting e Gabi, che hanno realizzato rispettivamente otto e dieci punti.

Le centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr hanno contribuito con dieci e undici punti, mentre la ricezione è stata come sempre impeccabile grazie a Monica De Gennaro. La formazione veneta, che aveva dominato le prime due gare della serie, ha dovuto cedere il passo a una Milano decisa a prolungare la corsa al titolo.

Con la serie riaperta, l'attenzione si sposta ora all'Allianz Cloud di Milano, dove mercoledì 22 aprile alle ore 20.30 si terrà gara quattro. Per Conegliano si presenta una nuova opportunità per chiudere i giochi e conquistare il titolo di campione d'Italia. Dall'altra parte, Milano cercherà di sfruttare il fattore campo per portare la sfida alla decisiva gara cinque. L'equilibrio e l'alto livello di gioco mostrati finora promettono un'altra partita avvincente e combattuta, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per ogni singolo punto.

La serie scudetto: analisi e commenti dei tecnici

La finale scudetto tra Conegliano e Milano si sta rivelando una delle più emozionanti e incerte delle ultime stagioni. Nelle gare precedenti, Conegliano aveva già dimostrato la sua solidità e la capacità di rimontare, come evidenziato nella prima partita, vinta al tie-break. In quell'occasione, la svedese Isabelle Haak si era rivelata decisiva con ventotto punti, ma già allora Milano aveva palesato la capacità di mettere in seria difficoltà le campionesse in carica. Le dichiarazioni degli allenatori ben riflettono la tensione e l'elevata competitività della serie: “Ogni gara sarà una battaglia”, aveva affermato Daniela Santarelli, coach di Conegliano, mentre Stefano Lavarini, tecnico di Milano, aveva elogiato la qualità della prestazione delle sue giocatrici.

La sfida tra le due grandi formazioni prosegue dunque all'insegna del massimo equilibrio, con la concreta possibilità che la finale scudetto si decida solamente all'ultimo atto. L'attesa per gara quattro è palpabile, con Milano che cercherà di capitalizzare il vantaggio del fattore campo e Conegliano determinata a chiudere la serie per confermarsi campione d'Italia.