La finale scudetto di volley femminile entra nel vivo con gara 3 tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. L'appuntamento è fissato per domenica 19 aprile alle 18.00 al Palaverde di Villorba. Le Pantere di Conegliano arrivano a questo cruciale incontro con il primo match point della serie, forti di un vantaggio di due a zero maturato nelle prime due sfide. Milano, invece, è chiamata a una vera impresa in trasferta per riaprire la corsa al titolo e riportare la serie nella propria città.

Nei primi due episodi della serie, Conegliano ha mostrato una notevole capacità di gestire i momenti critici, riuscendo ad alzare il livello nei finali di set e sfruttando al meglio la qualità delle proprie attaccanti di palla alta.

In gara 1, le venete hanno saputo ribaltare situazioni complesse, mentre in gara 2 hanno preso il controllo nei momenti centrali dei set, grazie a una maggiore continuità in attacco e a una fase muro-difesa ben organizzata. Milano, dal canto suo, ha alternato fasi di grande efficacia a cali improvvisi, soprattutto nei momenti decisivi, e dovrà trovare maggiore stabilità per restare agganciata alla finale.

Le chiavi tattiche di Gara 3

Dal punto di vista tattico, gara 3 ruota attorno a tre elementi principali. Il primo è la battuta di Conegliano: quando le venete riescono a mettere pressione in questo fondamentale, Milano fatica a costruire con continuità e la regista Bosio è costretta a soluzioni più prevedibili.

In queste condizioni, il muro di Conegliano diventa molto più efficace e la difesa può organizzarsi meglio sulle traiettorie di Egonu e delle bande milanesi.

Il secondo tema riguarda il rendimento delle schiacciatrici. Gabi si è distinta come la giocatrice più continua della serie, determinante sia in ricezione sia in attacco, mentre Zhu Ting ha garantito peso nei momenti chiave. Milano ha avuto buone risposte da Piva e a tratti da Lanier, ma per riaprire la serie servirà una prestazione più stabile e incisiva dalle bande, in grado di alleggerire la pressione su Egonu e aumentare le soluzioni offensive. Il terzo aspetto è il contributo del centro: Conegliano ha saputo imporre la propria presenza con Fahr e Chirichella, efficaci sia a muro sia in attacco, mentre Milano dovrà ritrovare ritmo anche in questo fondamentale per rendere il proprio gioco meno prevedibile.

Match point e il ruolo della panchina

La pressione del primo match point è interamente su Conegliano, che ha l'opportunità di chiudere la serie davanti al proprio pubblico e cucirsi addosso il nono scudetto. Milano, invece, dovrà fare affidamento sulla qualità del proprio sistema muro-difesa e su un attacco efficace e continuo per scardinare la solida organizzazione gialloblù. Sarà fondamentale anche il contributo delle giocatrici dalla panchina, chiamate a fornire energia e soluzioni alternative nei momenti salienti della partita.

La chiave complessiva per la squadra meneghina resta la continuità: Milano ha dimostrato di poter mettere in difficoltà Conegliano, ma non potrà permettersi passaggi a vuoto.

Servirà una ricezione solida, un'Egonu ad altissima efficienza e maggiore incisività nella fase break. Conegliano, dal canto suo, può contare su certezze quali una distribuzione equilibrata, una grande qualità nella gestione dei momenti decisivi e un sistema di gioco ormai consolidato. Tutto è pronto per una gara 3 che si preannuncia spettacolare e ricca di tensione fino all'ultimo punto.