Mattias Skjelmose ha conquistato la piazza d'onore all'Amstel Gold Race 2026, cedendo il passo al favoritissimo Remco Evenepoel, che ha così iscritto per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro della classica olandese. Il ciclista danese della Lidl-Trek, vincitore dell'edizione precedente, ha analizzato la sua prestazione subito dopo il traguardo, riconoscendo con sportività la superiorità dell'avversario.

"Remco Evenepoel era sicuramente il più forte", ha dichiarato Skjelmose, sottolineando: "Sono stato battuto in modo leale. Mi stava già staccando nelle salite più corte.

Ho dato tutto e sono contento del secondo posto." Una testimonianza di grande onestà sportiva da parte del corridore, che ha ammesso di aver raggiunto il proprio limite fisico durante la competizione.

Il duello decisivo e la strategia di gara

La sfida tra Skjelmose ed Evenepoel si è infiammata e risolta sulle ultime ascese, dove il belga ha imposto un ritmo insostenibile per il danese. "Ero già arrivato al mio limite e speravo di fare uno sprint più corto, ma lui era chiaramente più brillante. Io ho provato a dare tutto, ma non c’era nulla da fare", ha spiegato Skjelmose, descrivendo la difficoltà di contrastare la progressione del rivale. Il momento chiave della corsa è stato il Kruisberg, dove i due atleti sono riusciti a staccare il gruppo, costruendo un vantaggio decisivo mantenuto fino al traguardo.

Riflettendo sulla tattica adottata nel finale, il corridore della Lidl-Trek ha aggiunto: "Ero al limite, quindi lo sprint doveva essere il più corto possibile. Ma era ovvio che lui fosse migliore. Ho provato, ma non c’era nulla che potessi fare." Skjelmose ha anche ricordato come, nell'edizione precedente, fosse riuscito a imporsi in volata contro Evenepoel e Tadej Pogačar, evidenziando come quest'anno il belga abbia dimostrato una forma superiore e inattaccabile.

Un sollievo e un legame speciale con l'Amstel

Nonostante la sconfitta, il secondo posto rappresenta un risultato significativo e un sollievo per Skjelmose, che ha affrontato un inizio di stagione particolarmente impegnativo. "È un po’ un sollievo", ha ammesso.

"È stato un periodo difficile all’inizio dell’anno, quindi un secondo posto è come la pioggia su un terreno molto secco." Un'immagine che ben descrive l'importanza di questo piazzamento dopo un periodo complesso.

Il danese ha poi espresso il suo profondo legame con l'Amstel Gold Race, una corsa che considera unica nel suo genere. "Da bambino guardavo volentieri le classiche del pavé. Io non sono in grado di vincerne una, ma l’Amstel è la corsa che ci si avvicina maggiormente", ha rivelato, evidenziando l'intensità e la natura tecnica della gara. "Alla fine sei sfinito, ma è così bello correre questa gara. Devi restare concentrato per tutto il giorno per ottenere un buon risultato. Credo che questa sia una delle mie corse preferite del calendario, nonostante sia una gara molto esigente."

Skjelmose ha concluso ribadendo la sua affinità con le classiche delle Ardenne e la sua ferma intenzione di tornare a competere per la vittoria: "Queste gare sono uniche.

È la cosa più vicina a una classica del pavé per quanto riguarda la tecnica e l’intensità. Sei sempre concentrato, devi reagire continuamente. Mentalmente è molto impegnativa, ma è anche ciò che la rende speciale." E con uno sguardo al futuro: "È una delle mie corse preferite del calendario. L’ho vinta, sono arrivato secondo, quindi ovviamente voglio tornare e riprovarci."